Konzumujete radi tieto jedlá? Robíte dobre! Podľa vedcov znižujú riziko nákazy KORONAVÍRUSOM

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vzhľadom na to, že sa vo svete opäť šíri koronavírus a denne pribúdajú desiatky tisíc nových prípadov, vedci sa snažia identifikovať faktory, ktoré by tento prudký nárast eliminovali. Jedným z nich by mohla byť vegánska, resp. vegetariánska strava. Uvádzajú to autori štúdie z Univerzity v São Paule v Brazílii, ktorí zistili, že jej konzumácia znížila pravdepodobnosť vzniku nákazy u pozorovaných osôb až o 39 percent. Analýza údajov tejto štúdie ale nie je dostatočne overená na to, aby dokázala priamu príčinu a následok. Naznačuje však, že vyhýbanie sa mäsu a živočíšnym produktom alebo ich obmedzenie môže poskytnúť určitú ochranu pred vírusom SARS-CoV-2.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Táto súvislosť sa dokonca udržala aj po započítaní niekoľkých ďalších faktorov súvisiacich so zdravím. "Naša štúdia poskytuje dôkaz o tom, že u osôb konzumujúcich rastlinnú a hlavne vegetariánsku stravu zaznamenali nižší výskyt covidu-19 aj po zohľadnení dôležitých premenných ako fyzická aktivita, BMI a už existujúce ochorenia," píšu vedci.

Zo 702 účastníkov štúdie 278 uviedlo, že konzumujú prevažne rastlinnú stravu, čiže viac zeleniny, strukovín, orechov a menej (alebo žiadne) mliečne a mäsové výrobky v porovnaní so zvyšnými 424 respondentmi. Počet tých, ktorí jedia všetky druhy potravín a boli infikovaní koronavírusom, bol vyšší. Členovia skupiny, ktorí nekonzumovali vegetariánsku stravu, zároveň uviedli, že sa menej venujú fyzickej aktivite, častejšie zápasia so zdravotnými ťažkosťami a boli viac obézni. Práve tieto faktory zvyšujú riziko vzniku covidu, píše Science Alert.

(Zdroj: Getty Images)

Vedci sa domnievajú, že výhody, ktoré prináša rastlinná strava (vrátane lepšieho zdravia srdca a nižšieho krvného tlaku), môžu spočívať aj v posilňovaní imunitného systému, čo znižuje riziko vzniku infekcií. "Rastlinná strava je bohatá na antioxidanty, fytosteroly a polyfenoly pozitívne ovplyvňujúce viaceré typy buniek, ktoré sa podieľajú na funkcii imunitného systému a vykazujú priame antivírusové vlastnosti," vysvetlili autori štúdie. Jej závery podporuje predchádzajúci výskum, ktorý naznačil súvislosť medzi rastlinnou stravou a nižšou pravdepodobnosťou výskytu stredne ťažkého až ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Na základe tohto výskumu by ste teda okrem používania rúška na verejných priestranstvách a dodržiavania hygieny mali zvážiť aj zmenu svojho jedálnička.