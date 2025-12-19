NOVÉ detaily fotky Epsteina s Lajčákom: Sexuálny predátor v teplákoch a vysmiaty na našom veľvyslanectve

BRATISLAVA/VIEDEŇ - Vo štvrtok 18. decembra večer sme ako prví informovali o novej dávke citlivých fotografií z archívu dnes už zosnulého pedofila a sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Zdá sa, že kopec vplyvných ľudí bude mať opäť čo vysvetľovať, a to aj na Slovensku. Okrem toho, že sa objavili zábery filozofa Noama Chomského či technologického giganta Billa Gatesa, slovenské publikum znepokojila najmä fotka skúseného diplomata a aktuálneho poradcu premiéra Roberta Fica - Miroslava Lajčáka. Je známe, kde táto fotka vznikla.
O podobnosti fotografie so schodami, ktoré majú na slovenskom veľvyslanectve v rakúskej Viedni sme vás už informovali v skoršom článku.
EXKLUZÍVNE NOVÉ dokumenty z Epsteinovej kauzy! Uniklo FOTO Lajčáka s pedofilom, VIEME, kde sa stretli
Všetko sa spustilo po tom, čo americkí Demokrati vo Výbore pre dohľad nad Snemovňou reprezentantov zverejnili ďalších 68 fotografií zo súkromného archívu predátora Epsteina. Ten sa snažil získavať si vplyvné kontakty a tak ťahať za nitky. Zďaleka nejde o prvý balík informácií, ktorý bol takto ukázaný svetu.
Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa nestála v ceste k zverejneniu dokumentov. Vraj nemajú čo skrývať. Najväčším odhalením je však v prípade Slovenska exminister a poradca premiéra Fica Miroslav Lajčák. O ňom sa už skôr hovorilo, že s Epsteinom komunikoval, čo neskôr potvrdili aj zverejnené súkromné správy.
Najnovšia fotografia však púta pozornosť oveľa viac, pretože vznikla na veľvyslanectve SR vo Viedni. Dokazuje to aj porovnanie fotografii z rezortu diplomacie. Zverejnené emaily naznačujú, že to malo byť v marci 2019. V tom čase už sa vedelo o Epsteinových zvrhlostiach.
Na porovnanie sa môžete pozrieť na fotografie z Facebook stránky veľvyslanectva.
V prípade Lajčáka ide o fotografiu s poradovým číslom 52. Na tejto fotografii sú obaja v zjavne priateľskej nálade.
Epstein v teplákoch? O čom asi rokovali? Pýta sa ironicky opozícia
Fotografiu stihla pred sviatkami kritizovať už aj značná časť opozície. "Dámy a páni, na toto slúžia oficiálne priestory Slovenskej republiky v zahraničí? O čom asi tak rokovali? Epstein v teplákoch…? Hanba, že priestory našej diplomacie boli zneužité takýmto spôsobom," pohoršuje sa Monika Podhorány Masariková zo slovenských Demokratov.
Pridala sa aj Martina Bajo Holečková zo Slobody a Solidarity a vyzvala premiéra na potrebné kroky. "Lajčák uviedol, že komunikácia s Epsteinom bola len spoločenská a súvisela s jeho diplomatickými povinnosťami, nie osobná ani intímna. Možno aj preto bol Epstein pri tejto „diplomatickej návšteve“ v teplákoch a papučiach. Pán premiér Fico, okamžite konajte a odvolajte Miroslava Lajčáka z funkcie vášho poradcu. Po komunikácii a fotografiách so sexuálnym predátorom na tomto mieste nemá čo hľadať," napísala poslankyňa Bajo Holečková.