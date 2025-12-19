MIMORIADNE V priestoroch potravinárskeho výskumného ústavu našli nebezpečné látky: EVAKUÁCIA, na mieste je pyrotechnik

(Zdroj: Topky)
NITRA - V priestoroch potravinárskeho výskumného ústavu na Vinárskej ulici v obci Lužianky boli nájdené neznáme látky označené ako vysoko výbušná kyselina pikrová. Nachádzajú sa v nepoužívanej budove a boli nájdené počas vypratávania inventáru.
Informovala o tom nitrianska krajská polícia. "Na miesto bol privolaný pyrotechnik. Polícia z bezpečnostných dôvodov priestor uzavrela a evakuovala. K miestu boli vyslaní aj pracovníci Kontrolného chemického laboratória MV SR," dodali.
Správu aktualizujeme.