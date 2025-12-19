Piatok19. december 2025, meniny má Judita, zajtra Dagmara

Zimné prázdniny a koncoročné dovolenky sú už za dverami: Kam za dobrou lyžovačkou a na čo nezabudnúť predtým, než vyrazíte na svah?

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Freepik)
© Zoznam/ © Zoznam/

Slovensko patrí medzi krajiny s najdlhšou lyžiarskou tradíciou v Európe – prvé organizované preteky sa konali vo Vysokých Tatrách už v roku 1911. Odvtedy sa lyžovanie u nás udomácnilo a stalo sa pevnou súčasťou našej kultúry. Záujem o tento šport rastie nielen medzi aktívnymi športovcami, ale aj medzi rodinami a rekreačnými lyžiarmi, ktorí hľadajú oddych a možnosť „vypnúť“ od každodenných povinností. Lyžiarska sezóna 2025/26 štartuje a strediská hlásia pripravené trate, nové služby aj investície do moderných technológií. Pripravili sme pre vás preto praktického sprievodcu, s ktorým sa nezamotáte v širokej ponuke lyžiarskych stredísk, a zároveň budete na svoju rodinnú lyžovačku na Slovensku perfektne pripravený.

Slovenská lyžiarska sezóna sa tradične začína koncom novembra a trvá až do konca marca, v niektorých strediskách aj do polovice apríla, v závislosti od nadmorskej výšky a snehových podmienok. Na Slovensku je aktuálne dostupných 122 lyžiarskych stredísk a areálov. Ponúka sa tak pomerne široký zoznam miest, kam sa vybrať za lyžiarskym zážitkom, od tých najzvučnejších veľký stredísk s plnou vybavenosťou pre celú rodinu až po tie menšie areály, ktoré uvítajú skôr lyžiari, preferujúci komornejšie lyžovanie. V rámci 450 km zjazdoviek rôznej náročnosti po celom Slovensku si tak skutočne vyberie každý. Pre niektorých návštevníkov sú atrakciou aj freeride oblasti či snowparky. Zároveň, každým rokom strediská investujú do modernizácie lanoviek, zasnežovacích technológií a doplnkových služieb, aby lyžovanie bolo bezpečné, komfortné a zábavné pre všetkých.

S tým úzko súvisí aj kvalitná a správne zvolená lyžiarska výbava – od lyží, lyžiarok a prilby, cez okuliare a oblečenie prispôsobené počasiu a intenzite lyžovania. Ponuka sa pritom každým rokom zlepšuje, pribúdajú moderné materiály a služby, ktoré uľahčujú orientáciu pri nákupe aj používaní výstroja.

Zimné prázdniny a koncoročné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Freepik)

Slováci preferujú výber športovej výbavy priamo na predajni

Ako ukazuje jeden z prieskumov tohto roka, ktorý realizovalo oc tehelko v spolupráci s MNFORCE*,  až 78 % opýtaných Slovákov deklaruje, že pri drahšom športovom vybavení preferujú osobný kontakt s produktom v predajni.  Rozhodujúcu úlohu pri výbere sortimentu (typu lyžiarska výstroj) tak zohráva práve osobný kontakt s vybraným produktom – možnosť jeho vyskúšania a vizuálnej kontroly „naživo“.  Našťastie, dnes si je možné vybrať  zo skutočne širokej a kvalitnej ponuky vo viacerých kamenných predajniach.  V rámci hlavného mesta je takou napríklad predajňa Najšport, nachádzajúca sa priamo v nákupnej pasáži športovo ladeného obchodného centra – oc tehelko. Tento oficiálny predajca prémiových lyží, skialpov, bežiek, snowboardov, splitboardov či zimného oblečenia a obuvi od renomovaných značiek, ponúka zároveň odborné poradenstvo, kvalitný servis lyží a snowboardov, ale aj meranie a nastavenie výstroja.

Ako sa ukazuje, preferencie Slovákov smerujú k nadčasovej kvalite, ale svoje zohrávajú napríklad aj aktuálne trendy, a to nielen čo sa týka oblečenia na svah, ale aj výberu štýlu zjazdu ako takého. „V posledných rokoch jednoznačne dominujú lyže, ktoré zostávajú najobľúbenejšou voľbou rekreačných aj pokročilých jazdcov. Zároveň, citeľne rastie aj popularita snowboardingu a dynamicky sa rozvíja segment skialpu, ktorý láka ľudí túžiacich po voľnosti a pohybe mimo preplnených zjazdoviek. Stále viac lyžiarov vyhľadáva profesionálny bootfitting, ktorý im pomáha dosiahnuť maximálne pohodlie a výkon. Možnosť upraviť lyžiarky podľa tvaru chodidla je často rozhodujúcim faktorom pri nákupe a patrí medzi služby, ktoré zákazníci v Najšporte vyhľadávajú najčastejšie. Skialp sa na Slovensku stal módou aj životným štýlom. Predaj skialpových lyží, pásov a viazaní každoročne rastie, a záujem neutícha ani v rámci požičovne,“ informuje Filip Kedžuch, vedúci predajne Najšport v oc tehelko.

Obľúbená predajňa totižto prevádzkuje aj požičovňu, v rámci ktorej zase rodičia dlhodobo oceňujú možnosť každoročne meniť detskú výstroj za väčšiu, keďže deti rýchlo rastú a kupovať kompletnú výbavu každý rok by bolo finančne náročné. Aj z tohto titulu patrí detský segment ako v požičovni, tak aj v predajni Najšport, medzi tie najvyťaženejšie. Veľmi populárna je aj krátkodobá alebo sezónna požičovňa výstroja, najmä u ľudí, ktorí lyžujú len niekoľko dní v roku. Môžu si tak vyskúšať najnovšie modely lyží či snowboardov bez nutnosti investovať do kúpy. Obľúbené sú najmä týždenné zapožičania počas dovoleniek.

Ak už svoju zimnú výstroj máte, no aktuálne nie je v najlepšej „kondícii“, zverte ju do rúk čistiarne Eco Clean v oc tehelko, ktorá najnovšie, v spolupráci s predajňou Najšport, prináša zákazníkom exkluzívnu 15 % zľavu na profesionálne čistenie zimnej výstroje.

Zimné prázdniny a koncoročné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Freepik)

No a kam sa vybrať, keď už sme plne vybavení pre svoje snežné zážitky? Zoznam je dlhý a ponuka skutočne široká, vybrali sme pre vás zopár slovenských stredísk, ktoré sú dlhodobo pozitívne hodnotené pre možnosti, ktoré v spojení s lyžovaním ponúkajú.

Lyžiarske strediská na Slovenku, ktoré stoja za návštevu

Zimné prázdniny a koncoročné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: oc tehelko)

Lyžovačka s deťmi, ktorá poteší aj dospelých

Ak idete lyžovať s deťmi, zaostrite svoju pozornosť napríklad aj na týchto päť stredísk. Vybláznia sa v nich totižto nielen dospelý, ale aj tí najmenší.

  • Donovaly – Park Snow – toto stredisko na strednom Slovensku má jedno z najväčších detských ski‑areálov v strednej Európe, čo je veľká výhoda v prípade že idete na lyže postaviť aj svoje ratolesti. Tunajší detský FUNPARK sa nachádza v časti Mistríky, vhodnej lokalite pre výučbu lyžovania - a to priamo medzi dvomi lyžiarskymi svahmi Nová hoľa a Záhradište. Vo FUN PARKU je k dispozícii 9 posuvných pásov pre ľahšie učenie sa bez strachu, a v rámci vybavenia nechýba ani karusel - kolotoč poháňaný motorom, ktorý je veľkým pomocníkom pri lyžiarskej výučbe. Lyžiarska škôlka je k dispozícii  pre deti od 3 rokov.
  • Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica – tieto lokality kombinujú lyžovanie a pohodlie (ľahké trate + detské zóny a rozmanité služby) s nádherným prostredím Vysokých Tatier. O zábavu s deťmi sa tu ponúka napríklad Fun Park na Štrbskom Plese, ktorý je  miestom rodinnej zábavy uprostred nádherného tatranského prostredia. V zime v ňom nájdete bezpečný detský lyžiarsky areál s pásovými vlekmi a o rodinnú zábavu sa postará aj snowtubing – jazda na nafukovacích dušiach v špeciálnom koridore alebo večerný tubing pod osvetlením, či jazda v obrovskej nafukovacej guli s názvom Snowball. To všetko v spoločnosti animátorov, ktorí deťom pomáhajú objaviť radosť z lyžovania.
  • Bachledka – rovnako tak patrí na zoznam miest, kam sa vybrať na rodinnú zimnú dovolenku. Je dobrou voľbou nielen pre lyžovanie, ale aj pre služby spojené s relaxom či detskými aktivitami. Pre deti sú v rámci Bachledky pripravené 2 detské ski parky a veľká lyžiarska škola so snowcampom, v rámci ktorej učia deti lyžovať skúsení inštruktori. Samozrejmosťou sú každý deň upravované svahy, večerné lyžovanie, požičovňa lyžiarskeho výstroja či servis lyží.
  • Kubínska Hoľa – Je skvelou voľbou pre spoločné rodinné zážitky tých, ktorí nehľadajú veľký rezort, ale pokojnejšiu a dostupnejšiu lyžovačku uprostred krásnej a nezameniteľnej oravskej prírody.

Objavte aj vy už túto sezónu čarovnú zimnú dovolenku na Slovensku. Nasaďte na nohy lyžiarky a  nasledujte  dlhoročnú tradíciu, ktorá sa začala u nás písať už v roku 1865. Zanietením lekárnikom k nám bol práve vtedy privezený prvý prototyp lyží. A Len pre zaujímavosť, prvý lyžiarsky kurz bol u nás usporiadaný v roku 1910. Zapíšte seba i svojich najmenších na ten váš, súčasný a užite si zimu na Slovensku aktívne, na čerstvom vzduchu a s kopou zábavy.

*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov, v apríli 2025

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss st.: Hráči, ktorí majú v kolónke zápasov nulu asi pôjdu preč
Tréner Slovana Vladimír Weiss st.: Hráči, ktorí majú v kolónke zápasov nulu asi pôjdu preč
Šport
Félix Slováček trpko priznal: Dáda pije aj po smrti Aničky! Prvé Vianoce bez dcéry budú boľavé
Félix Slováček trpko priznal: Dáda pije aj po smrti Aničky! Prvé Vianoce bez dcéry budú boľavé
Prominenti
Vladimír Weiss st. po zápase s Häckenom: Hráči vyžmýkali všetky sily, hrali sme o česť a pre divákov
Vladimír Weiss st. po zápase s Häckenom: Hráči vyžmýkali všetky sily, hrali sme o česť a pre divákov
Futbal

Domáce správy

FOTO Bývalý Ficov poradca vybuchol
Bývalý Ficov poradca vybuchol od zlosti: Pán Lajčák, toto je na UTERÁK! Epsteinov archív Chmelára vytočil do biela!
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po nezvestných súrodencoch Biharyových z Pezinka
Domáce
FOTO NOVÉ detaily fotky Epsteina
NOVÉ detaily fotky Epsteina s Lajčákom: Sexuálny predátor v teplákoch a vysmiaty na našom veľvyslanectve
Domáce
Dôležité zmeny v doprave: Viac autobusov na hornej Nitre, pozrite si nové spoje a časy
Dôležité zmeny v doprave: Viac autobusov na hornej Nitre, pozrite si nové spoje a časy
Bánovce nad Bebravou

Zahraničné

Dráma uprostred summitu EÚ
Dráma uprostred summitu EÚ o pôžičke Ukrajine: V noci zaznelo desivé varovanie z Kremľa! TOTO obsahovalo
Zahraničné
Afganistan zasiahlo zemetrasenie: Otrasy
Afganistan zasiahlo zemetrasenie: Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste
Zahraničné
Desivá nehoda na parkovisku:
Desivá nehoda na parkovisku: Vodič cúval a zrazil vlastnú spolujazdkyňu, žena zomrela
Zahraničné
FOTO Ukrajinský útok na ruskú
Veľký ÚTOK na Kryme: TOTO Putin nečakal, jeho vojsko prišlo za jedinú noc o zbrane za stovky miliónov eur!
Zahraničné

Prominenti

Frajer najväčších krások Hollywoodu
Frajer najväčších krások Hollywoodu našiel tú pravú: A už sa stal aj OTCOM!
Zahraniční prominenti
Posledná ROZLÚČKA s režisérom
Posledná ROZLÚČKA s režisérom Petrom Mikulíkom (†84): Za mužom Zuzany Kocúrikovej smúti celé SND!
Domáci prominenti
Viac ukázať nemohla! Známa
Viac ukázať nemohla! Známa sexbomba vetrala silikóny
Zahraniční prominenti
Speváčka Sisa Lelkes Sklovská
Félix Slováček trpko priznal: Dáda pije aj po smrti Aničky! Prvé Vianoce bez dcéry budú boľavé
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Historický moment v Kodani.
HISTORICKÝ moment v Kodani: Do prístavu priplávali NEČAKANÍ HOSTIA! Obyvatelia utekali k vode
Zaujímavosti
PRELOMOVÝ objav pod Antarktídou:
PRELOMOVÝ objav pod Antarktídou: Vedci objavili ekosystém 500 metrov pod ľadom! Kamera zachytila niečo nečakané
Zaujímavosti
FOTO Medvedík čistotný sa opil
Opitý bandita zdemoloval obchod s alkoholom: Medvedík čistotný bol NA MOL! Ochranári neverili vlastným očiam
Zaujímavosti
Losos ako najtoxickejšia ryba
Losos ako najtoxickejšia ryba na svete? Takéto sú dôvody
vysetrenie.sk

Dobré správy

Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Týka sa cesty do susednej krajiny
bratislava.zoznam.sk

Ekonomika

Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)

Varenie a recepty

17 skvelých receptov na vianočné pečivo, ktoré viete upiecť / pripraviť aj bez použitia masla
17 skvelých receptov na vianočné pečivo, ktoré viete upiecť / pripraviť aj bez použitia masla
Najrýchlejšie vianočné pečivo? Tieto šuhajdy s orechovou náplňou zvládnete na poslednú chvíľu.
Najrýchlejšie vianočné pečivo? Tieto šuhajdy s orechovou náplňou zvládnete na poslednú chvíľu.
Ako upiecť panettone? Talianska vianočná hviezda na vašom stole
Ako upiecť panettone? Talianska vianočná hviezda na vašom stole
Výber receptov
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Rady a tipy

Šport

Fanúšikovia Slovana vypískali vlastného hráča: Je mi ľúto, čo sa dnes stalo, reaguje Weiss
Fanúšikovia Slovana vypískali vlastného hráča: Je mi ľúto, čo sa dnes stalo, reaguje Weiss
Konferenčná liga
VIDEO Majstrovstvo, ten gól budú ukazovať tisíckrát: Ohromený Weiss reaguje na zásah Blackmana
VIDEO Majstrovstvo, ten gól budú ukazovať tisíckrát: Ohromený Weiss reaguje na zásah Blackmana
Konferenčná liga
Nenormálny futbalový príbeh: Olomouc prehral, ale postúpil do play-off šialeným spôsobom!
Nenormálny futbalový príbeh: Olomouc prehral, ale postúpil do play-off šialeným spôsobom!
Konferenčná liga
Kašia označil moment, na ktorý sa bude dlho spomínať: O tom budeme v kabíne počúvať ešte dlho
Kašia označil moment, na ktorý sa bude dlho spomínať: O tom budeme v kabíne počúvať ešte dlho
Konferenčná liga

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vzťahy na pracovisku
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Zaujímavé pracovné ponuky
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita

Technológie

Ľudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planéty
Ľudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planéty
Vesmír
Vieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trik
Vieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trik
Bezpečnosť
Facebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanie
Facebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanie
Bezpečnosť
Európa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konflikt
Európa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konflikt
Armádne technológie

Bývanie

Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce

Pre kutilov

Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najčastejšie chyby pri vianočnej výzdobe: Týmto sa vyhnite, ak chcete luxusný efekt
Bývanie
Najčastejšie chyby pri vianočnej výzdobe: Týmto sa vyhnite, ak chcete luxusný efekt
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bývalý Ficov poradca vybuchol
Domáce
Bývalý Ficov poradca vybuchol od zlosti: Pán Lajčák, toto je na UTERÁK! Epsteinov archív Chmelára vytočil do biela!
Dráma uprostred summitu EÚ
Zahraničné
Dráma uprostred summitu EÚ o pôžičke Ukrajine: V noci zaznelo desivé varovanie z Kremľa! TOTO obsahovalo
NOVÉ detaily fotky Epsteina
Domáce
NOVÉ detaily fotky Epsteina s Lajčákom: Sexuálny predátor v teplákoch a vysmiaty na našom veľvyslanectve
Ukrajinský útok na ruskú
Zahraničné
Veľký ÚTOK na Kryme: TOTO Putin nečakal, jeho vojsko prišlo za jedinú noc o zbrane za stovky miliónov eur!

Ďalšie zo Zoznamu