Posledná ROZLÚČKA s režisérom Petrom Mikulíkom (†84): Za mužom Zuzany Kocúrikovej smúti celé SND!

Posledná ROZLÚČKA s režisérom Petrom Mikulíkom (†84)

Zomrel režisér Peter Mikulík
Zomrel režisér Peter Mikulík
BRATISLAVA - V sobotu verejnosť zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 84 rokov zomrel herec, režisér a pedagóg Peter Mikulík. A takmer o týždeň neskôr sa v novej budove Slovenského národného divadla konala posledná rozlúčka.

Peter Mikulík, brat slávneho slovenského herca Pavla Mikulíka a manžel herečky Zuzany Kocúrikovej, odišiel v sobotu nadránom vo veku 84 rokov. A o 6 dní neskôr - v piatok o 10:00 sa v Sále činohry novej budovy Slovenského národného divadla konala pietna spomienka.

Smútiacim sa počas nej prihovorilo hneď niekoľko režisérovych kolegov - herečka a dramaturgička SND Darina Abrahámová, herec Dušan Jamrich, Dominika Kavaschová, Daniel Žulčák, František Kovár, aj režisér Michal Vajdičk, ktorý bol Mikulíkovym študentom. 

Ako informovala tajomníčka Slovenského národného divadla Izabela Pažítková, po pietnej spomienke bude nasledovať posledná rozlúčka, ktorá sa uskutoční o 14:00 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. 

Petrer Mikulík sa narodil 10. júna 1941 v Trenčíne. V roku 1963 absolvoval odbor divadelná réžia na VŠMU. Do Činohry SND nastúpil pôvodne ako herec, aby spolu so svojimi hereckými generačnými spolupútnikmi profiloval čerstvo otvorenú Malú scénu SND. Mikulík neskôr získal v národnom divadle post interného režiséra činohry, pôsobil na ňom od roku 1965 do roku 2010. V rokoch 1991 - 1996 bol šéfom činohry a v rokoch 1996 - 1997 jej riaditeľom.

Aktívne pracoval aj v televízii, kde v rámci slávnych bratislavských televíznych pondelkov vytvoril viac ako tri desiatky inscenácií. Nezanedbateľnú stopu zachoval aj ako režisér zábavných relácií a divadelných inscenácií dvojice Milana Lasicu a Júliusa Satinského, s ktorými spolupracoval počas celej ich aktívnej kariéry.

Peter Mikulík sa dlhoročne pedagogicky podieľal na výchove mladých režisérov a hercov na VŠMU, kde bol rokoch 2011 - 2014 dekanom Divadelnej fakulty.

 
 

