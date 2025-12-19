Ďalší korupčný škandál! Policajný záťah v dome a kancelárii ministerky kultúry

PARÍŽ - Francúzska polícia včera vykonala prehliadky v bydlisku ministerky kultúry Rachidy Datiovej, na jej ministerstve a tiež na radnici v siedmom mestskom obvode, kde je starostkou. S odvolaním sa na parížsku prokuratúru to uviedla agentúra AFP, podľa ktorej policajný zásah súvisí s vyšetrovaním možného korupčného konania Datiovej v čase, keď bola poslankyňou Európskeho parlamentu.
Datiová bola europoslankyňou v rokoch 2009 až 2019. Podľa prokuratúry v rokoch 2010 až 2011 prijala od energetickej spoločnosti GDF Suez nepriznané platby vo výške takmer 300.000 eur. Obvinenie, že v prospech tejto firmy lobovala, sa prvýkrát objavilo vo francúzskych médiách už v roku 2013.
Prokuratúra začala vyšetrovanie Datiovej kvôli možnej korupcii, zneužívaniu vplyvu a sprenevere verejných prostriedkov v polovici októbra. Datiová podľa AFP akékoľvek previnenie odmieta. Datiová chce v marci budúceho roka kandidovať na starostku Paríža.