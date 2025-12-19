Desivá nehoda na parkovisku: Vodič cúval a zrazil vlastnú spolujazdkyňu, žena zomrela

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LIPTÁL - Vodič osobného auta zrazil vo štvrtok večer v Liptále na Vsetínsku pri cúvaní ženu. Nehodu neprežila. Príčinami a okolnosťami havárie sa zaoberajú kriminalisti v spolupráci s dopravnými policajtmi, povedal dnes ČTK policajný hovorca Peter Jaroš.
Nehoda sa stala pred 19:00. "Vodič osobného automobilu cúval na parkovacie miesto pri dome a bohužiaľ zrazil spolujazdkyňu, ktorá predtým vysadla z auta. Žena utrpela poranenia, ktorým nedlho po nehode podľahla," povedal hovorca.
Žena je podľa dostupných údajov, ktoré polícia spätne upravuje, 29. obeťou tohtoročných dopravných nehôd v Zlínskom kraji. Za celý minulý rok zomrelo pri nehodách na cestách v regióne 15 ľudí. V roku 2023 ich bolo 20.