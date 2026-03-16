Obyvatelia kričia DOSŤ! 100-tisíc návštevníkov ročne, status UNESCO ako prekliate: Urobili z nás turistickú zoo

VLKOLÍNEC - Kedysi pokojná horská osada Vlkolínec, známa svojimi farebnými drevenicami a atmosférou ako z rozprávky, dnes bojuje o prežitie. Obyvatelia tvrdia, že prestížny status svetového dedičstva UNESCO, ktorý mal dedinu chrániť, sa pre nich zmenil na prekliatie. Po tridsiatich rokoch preto chcú tento status odobrať, píšu britské noviny.

UNESCO udelilo Vlkolíncu status svetového dedičstva v roku 1993, aby ochránilo 43 tradičných dreveníc, z ktorých niektoré majú korene ešte v stredoveku. Organizácia sídliaca v Paríži vznikla v roku 1945 a jej cieľom je chrániť kultúrne a prírodné dedičstvo celého sveta.

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, ukrytá hlboko v Karpatoch, je celosvetovo prezentovaná ako nedotknutá stredoveká perla. Realita miestnych je však úplne iná. „UNESCO z nás urobilo turistickú ZOO,“ hovorí jeden z obyvateľov pre britský portál Daily Mirror. „Toto údajné ocenenie sa pre nás stalo bremenom – doslova živou nočnou morou,“ dodáva.

Miestni tvrdia, že stratili súkromie, dôstojnosť aj normálny život

Podľa miestnych sa dedina dusí pod náporom turistov, prísnych pravidiel a neustálej pozornosti. „Sme zničení davom, reguláciami a globálnym záujmom, ktorý nás pripravil o súkromie, dôstojnosť aj akýkoľvek normálny život,“ opisuje obyvateľ.

Najväčší paradox podľa nich spočíva v tom, že prísne pravidlá UNESCO zakazujú presne ten spôsob života, ktorý mal byť chránený. „Už nesmieme chovať zvieratá, pestovať plodiny ani si slobodne opravovať vlastné domy. Je neuveriteľné, že každý klinec, doska či škridla musia byť schválené. Titul, ktorý mal našu dedinu zachrániť, ju teraz ničí,“ pokračuje.

Obyvatelia kričia DOSŤ! 100-tisíc
Turisti za oknami

Miestni opisujú, že každý deň im cudzí ľudia chodia po dvoroch, fotia si záhrady a dokonca sa pozerajú cez okná priamo do kuchýň. „Je to, akoby sme boli súčasťou nejakej grotesknej expozície,“ hovoria pre britské noviny. Kým pred tridsiatimi rokmi žilo vo Vlkolínci sedem rodín a spolu 27 obyvateľov, dnes ich zostalo len štrnásť. Mnohé domy sa premenili na víkendové chalupy či rekreačné ubytovania, ktoré väčšinu roka zívajú prázdnotou.

Obyvatelia kričia DOSŤ! 100-tisíc
Ulice však zapĺňajú autobusy turistov, ktorí malebnú dedinku vyhľadávajú. Letné víkendy každoročne spestrujú návštevníkom Vlkolínca ukážky tradičných remesiel. Spoznávajú metódy medovnikárstva, korálikovania, hrnčiarstva, kváskovania, drotárstva, košikárstva či tkania.

Obyvatelia preto žiadajú, aby UNESCO ich dedinu zo zoznamu vyňalo. Veria, že len tak sa im podarí obnoviť pôvodný spôsob života, ktorý sa postupne vytráca.

