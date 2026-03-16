Česká vláda prijala novelu, podľa ktorej sa cudzinci z EÚ budú musieť registrovať

PRAHA - Česká vláda schválila novelu cudzineckého zákona, ktorá by mala okrem iného zaviesť povinnú registráciu občanov EÚ v ČR, ktorí sa v krajine zdržia dlhšie než 90 dní. Podľa českého ministra vnútra Lubomíra Metnara však návrh nemení kľúčové podmienky na oprávnenie pobytu cudzincov v krajine. Za najpodstatnejšiu časť považuje digitalizáciu, od ktorej si sľubuje zrýchlenie všetkých procesov, lepšiu evidenciu cudzincov a v konečnom dôsledku aj vyššiu bezpečnosť. Povedal to v pondelok po rokovaní vlády.
Návrh nadväzuje na novelu Fialovej vlády
Návrh nadväzuje na už vypracovanú a schválenú novelu bývalej vlády Petra Fialu z roku 2024, ktorá však neprešla ďalšími krokmi legislatívneho procesu a preto nebola uvedená do praxe. Vtedajší minister vnútra Vít Rakušan pôvodne predpokladal, že by zákon mohol byť účinný od roku 2026.
Súčasný minister Metnar očakáva účinnosť najnovšie schválenej predlohy od roku 2029. Podľa neho je náročné vytvoriť potrebný komplexný systém a skôr sa to nedá stihnúť. Podotkol, že cieľom novely je najmä lepšia evidencia a zrýchlenie všetkých procesov, čo štátnym orgánom umožní sústrediť sa viac na rizikové prípady a bude to tak mať vplyv aj na vyššiu bezpečnosť.
Posilnenie kontroly pobytu cudzincov
Zákon v novej podobe posilňuje možnosť zrušiť pobyt cudzincov, ktorí sa dopustia na území ČR trestnej činnosti a podľa Metnara tiež zvyšuje dôraz na posilnenie suverenity štátu pri rozhodovaní o tom, koho, odkiaľ a za akým účelom štát na svoje územie prijme.
Ak novela prejde legislatívnym procesom, od roku 2030 budú mať všetci občania EÚ, ktorí sa v Česku zdržia dlhšie než 90 dní, povinnosť zaregistrovať sa. Minister podotkol, že tá je v súčasnosti len dobrovoľná. „Štát nemá detailný prehľad, kto sa tu zdržiava, týmto to napravíme,“ dodal Metnar.