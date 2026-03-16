Nová služba cestovky pobúrila Čechov: Viacerí ostali zaskočení! Zisťovali sme, či sa to týka aj Slovákov

PRAHA - Cestovná kancelária TUI vyvolala v posledných dňoch medzi českými zákazníkmi rozruch. Klientom totiž začala ponúkať novú doplnkovú službu – takzvanú "garanciu nemennej ceny". Hoci ide podľa spoločnosti o reakciu na neistý vývoj cien palív, mnohí ľudia nechápu, prečo by mali za fixáciu ceny už zaplateného zájazdu ešte doplácať. Zisťovali sme, či sa to týka aj slovenskej pobočky.
Na "novinku" cestovnej kancelárie upozornil portál tn.cz. Podľa e-mailu, ktorý dostali stovky českých zákazníkov, stojí služba 406 českých korún na osobu (necelých 17 eur). TUI tvrdí, že ide o preventívne opatrenie. „Vzhľadom k aktuálnej situácii sa táto služba môže hodiť najmä vo chvíli, keď by došlo k zvýšeniu ceny paliva. Následne letecká spoločnosť môže navýšiť ceny a tým pádom môže vaša dovolenka zdražieť,“ uvádza cestovka v správe.
Garancia má zabezpečiť, že cena zájazdu zostane po doplatení služby nemenná. Podmienkou však je, aby si ju zakúpili všetci účastníci zájazdu. Klienti sú zároveň vyzývaní, aby na „akčnú ponuku“ reagovali čo najskôr.
Českí zákazníci sú zaskočení, obchodné podmienky hovoria jasne
Ponuka sa okamžite začala šíriť na sociálnych sieťach, kde vyvolala množstvo otázok. Niektorí českí klienti priznali, že si službu radšej zakúpili, aby predišli možným komplikáciám. „Tiež nám to prišlo a radšej sme si to kúpili,“ napísala jedna zo zákazníčok. „Nám zatiaľ nič neprišlo. Tiež radšej kúpime,“ dodala ďalšia. Objavili sa aj prípady, keď cestovka zákazníkom kvôli ponuke telefonovala.
V diskusiách však prevažuje skôr nedôvera. „Neverím, že by naozaj zvýšili ceny už uzavretých zmlúv. Nepamätám si, že by sa to v minulosti niekedy stalo. Len chcú vytiahnuť viac peňazí,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Je to nejaká hlúposť. Veď ja mám od momentu rezervácie dohodnutú cenu. Preto si to človek logicky kupuje ako first minute,“ rozhorčila sa iná v diskusii.
Cestovná kancelária v e-mailoch ale odkazuje na Všeobecné obchodné podmienky TUI Poland, pod ktorú česká pobočka spadá. Podľa nich si spoločnosť môže pred začiatkom zájazdu cenu navýšiť, ak sa zmenia náklady na dopravu, dane, poplatky alebo výmenné kurzy. Podľa českého Sdružení obrany spotřebitelů však môže cestovná kancelária cenu meniť len vtedy, ak je taká možnosť výslovne uvedená v zmluve a sú splnené zákonné podmienky. Medzi ne patrí napríklad zvýšenie nákladov na dopravu, rast letiskových poplatkov alebo zmena kurzu koruny o viac než 10 %. Navýšenie musí byť klientovi oznámené najneskôr 21 dní pred odchodom.
Na Slovensku sa neúčtujú žiadne zvyšné doplatky
Cestovká kancelária TUI pôsobí aj na Slovensku. V tejto súvislosti sme sa s otázkami, či s rovnakou ponukou kontaktujú aj slovenských klientov, obrátili na cestovnú kanceláriu. "Na slovenskom trhu je touroperátor TUI Nemecko a platí, ako aj platilo v minulosti, že zodpovednosť nesie touoperátor a nie klient. To znamená, že v prípade zvýšenia cien za pohonné hmoty klientom, ktorí majú už zakúpené zájazdy, nebudú účtované žiadne zvyšné doplatky," vysvetľuje pre Topky.sk Senior Sales Manager CK TUI ReiseCenter Slovensko Mariana Metwaly Veiglová.
Zdôraznila, že po rezervácii ceny nezvýšia. "Toto platí aj bez garancie pevnej ceny. Preto v našom prípade riziko zvýšenia ceny paliva vždy nesie cestovná kancelária, resp. touroperator, nikdy nie zákazník," konštatuje na záver.