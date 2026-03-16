Stretnutie Trumpa a Si Ťin-pchinga sa pravdepodobne odloží

WASHINGTON - Predstavitelia USA v pondelok potvrdili, že stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom sa pravdepodobne odloží kvôli vojnovému konfliktu na Blízkom východe. Píše o tom agentúra AFP.
„Je celkom možné, že stretnutie bude odložené,“ povedala pre televíznu stanicu Fox News hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Šéf Bieleho domu v nedeľu naznačil denníku Financial Times, že môže odložiť plánované stretnutie s čínskym lídrom, ak Peking nepomôže pri opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Irán uzavrel kľúčovú vodnú trasu pre prepravu ropy a skvapalneného plynu z oblasti Perzského zálivu v rámci odvetných opatrení za americko-izraelské útoky, ktoré začali vojny na Blízkom východe.
Minister financií spochybňuje tlak na Čínu
V pondelok ráno americký minister financií Scott Bessent tiež naznačil, že stretnutie, ktoré bolo pôvodne naplánované od 31. marca do 2. apríla, môže byť odložené. Snažil sa však vyvrátiť tvrdenie, že Trump hrozí preložením stretnutia, aby na Čínu vyvinul väčší tlak v otázke Hormuzského prielivu.
Odklad stretnutia môže byť z logistických dôvodov
„Uvidíme, či sa návšteva uskutoční podľa plánu. Chcem však vyvrátiť – pretože tu existuje falošná interpretácia – že v prípade, že dôjde k odloženiu stretnutia, nebude to preto, že prezident požadoval, aby Čína kontrolovala Hormuzský prieliv,“ povedal Bessent. „Ak by sa stretnutie z nejakého dôvodu presunulo, bolo by to kvôli logistike,“ dodal. „Prezident chce zostať vo Washingtone, aby koordinoval vojnové úsilie, a cestovanie do zahraničia v čase ako tento nemusí byť optimálne,“ dodal Bessent.