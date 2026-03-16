DRÁMA po Oscaroch: KONFLIKT ocenenej herečky s ochrankou... Došlo k fyzickému kontaktu!

LOS ANGELES - Len pár sekúnd po skončení odovzdávania Oscarov došlo v sále Dolby Theatre k nepríjemnému incidentu. Speváčka a herečka Teyana Taylor sa dostala do ostrej výmeny názorov s členom bezpečnostnej služby.
Podľa informácií portálu TMZ sa situácia odohrala krátko po tom, čo sa skončil televízny prenos slávnostného večera. Taylor sa chcela vrátiť na pódium, kde sa mali stretnúť herci a tvorcovia filmu One Battle After Another pri spoločnej fotografii k oceneniu za Najlepší film. Speváčka sa na pódium snažila dostať spolu s Pam Abdi, spoluriaditeľkou spoločnosti Warner Bros.. Na schodoch ich však zastavil člen ochranky, ktorý podľa svedkov fyzicky zablokoval cestu.
Situácia sa rýchlo vyostrila. Ochranka mala podľa zdrojov Taylor nielen zastaviť, ale ju aj rukami zadržať a odstrčiť od schodov, aby jej zabránila dostať sa na pódium. Na videu z vnútra divadla je počuť, ako Taylor bezpečnostného pracovníka okamžite konfrontuje. Rozhorčene mu vyčítala, že sa jej dotýkal a zdôraznila, že by „nemal dávať ruky na ženu“. V jednej chvíli dokonca povedala ľuďom okolo: „Doslova do mňa strčil.“
Napätá situácia pokračovala ešte niekoľko chvíľ. Ochranka sa snažila udržať kontrolu nad prístupom na pódium a podľa svedkov dokonca počas hádky požiadala Taylor, aby sa ospravedlnila. Zástupcovia speváčky sa k incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.