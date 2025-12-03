Veľký prehľad vianočných trhov: Čo si pre vás pripravili v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách?

V mnohých mestách už zavládla pravá vianočná atmosféra. K varenému vínku a iným dobrotám na pitie a jedenie je pripravený aj bohatý program. Pripravili sme veľký prehľad toho, na čo sa môžete tento rok tešiť.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ľudí šokoval pohľad na Slovnaft: Zábery obleteli sociálne siete a vyvolali debaty! Rafinéria opísala, čo sa dialo
Bratislava opäť na nohách! VIDEO z protestného pochodu: Dosť bolo Fica, skandovali ľudia a pískali na píšťalkách
AKTUÁLNE V Levoči horí nemocnica: Evakuácia ľudí, hlásia aj zranených! Na mieste zasahujú hasiči