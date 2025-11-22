Do menej známych kútov Slovenského raja lákajú drevení obri

Na rozhraní Národného parku Slovenský raj a Hnileckých vrchov vznikla vďaka podpore Košického samosprávneho kraja (KSK) a Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus nová turistická atrakcia Obri v raji. Výkonná riaditeľka KOCR Lenka Vargová Jurková priblížila, že ide o prvú etapu ambiciózneho zámeru, ktorý prepája umelecké stvárnenie obrov s historickým baníckym dedičstvom a modernou vyhliadkou na okolitú prírodu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE! Bez elektriny zostali tisíce domácností, dopravu komplikujú snehové jazyky