TAKTO spoznáte, že máte v krvi veľa cukru. Alebo málo

Hladina cukru v krvi (glukóza) je kritická pre správne fungovanie organizmu. Ak sa dostane príliš vysoko (hyperglykémia) alebo príliš nízko (hypoglykémia), môžu nastať zdravotné komplikácie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nevhodné a zahanbujúce: VIDEO Slovákom leží v žalúdku reprezentácia krajiny v Číne! Všetko je inak, tvrdí hlavný aktér
OTRASNÝ prípad z Trnavského kraja: Rodičia týrali bábätko, skončilo v nemocnici! Polícia dvojicu obvinila