Zvrátená súťaž na internete šokovala svet: Rodičia potetovali ROČNÉ DIEŤA pre byt! Kam až môže zájsť túžba po peniazoch?

MOSKVA – Internetom sa šíri otrasné video, na ktorom plače a kričí len ročný chlapček, zatiaľ čo ho jeho otec drží a žena mu údajne tetuje nápis „Mellstroy-Game“ na ruku. Video, ktoré nakrútila samotná matka dieťaťa, je podľa médií natoľko znepokojivé, že ho väčšina redakcií odmietla zverejniť.
Podľa rodičov išlo o „súťažné video“ do bizarného online projektu ruského influencera a streamera menom Mellstroy, občianskym menom Andrej Burim (26). Ten údajne sľúbil, že každý deň kúpi byt v hodnote približne 45-tisíc libier (vyše 50-tisíc eur) TikTokerovi, ktorého video on alebo jeho tím vyberú ako „najlepšie a najšokujúcejšie“.
Všetko pre súťaž
Matka vo videu hovorí: „Rozhodli sme sa zapojiť do tejto súťaže. Nevedeli sme, čím ťa prekvapíme, Mellstroy, tak sme sa rozhodli dať potetovať nášho ročného syna. Už tri roky žijeme v prenájme a sme po uši v dlhoch. Veľmi by sme chceli vyhrať tento byt.“
Šokujúce zábery vyvolali okamžitý hnev verejnosti aj úradov. Ako informuje na svojom webe The Sun, Šéfka Ligy bezpečného internetu a známa ruská internetová ombudsmanka Jekaterina Mizulinová žiada okamžité vyšetrovanie. „Dno bolo dosiahnuté,“ vyhlásila. „Rodina potetovala ročné dieťa, len aby sa zapojila do súťaže propagujúcej online kasíno. Možno to tetovanie nie je skutočné, ale dieťa počas celého videa plače. Materiály odovzdáme Vyšetrovaciemu výboru.“
Kam až sú ľudia ochotní zájsť pre peniaze?
Mizulinová obvinila Mellstroya z podnecovania nebezpečného správania: „Spustil výzvu, kde súťažiaci môžu robiť čokoľvek, len aby ich video získalo pozornosť. Niektorí ľudia si trhajú pasy, pália veci, ubližujú si – len kvôli sľúbeným peniazom.“ Mellstroy, ktorý má na sociálnych sieťach viac ako 7,6 milióna sledovateľov, sa na videu chváli, že „kúpi aspoň 30 bytov“ počas jedného mesiaca.
Podľa Mizulinovej ide o nebezpečný precedens, ktorý ukazuje, ako ďaleko sú niektorí ľudia ochotní zájsť pre peniaze a internetovú slávu. „Ak ruský trestný zákonník nefunguje, kto potom ochráni deti pred takýmito činmi?“ pýta sa. Zatiaľ nie je jasné, či bolo oficiálne začaté trestné stíhanie, no video už medzitým vyvolalo celonárodný pobúrený ohlas a znovu otvorilo diskusiu o hraniciach internetovej zábavy.