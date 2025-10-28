Marmarošská župa – kraj drevených kostolíkov a nádhernej prírody

Na severe Rumunska leží Marmarošská župa, ktorá bola v minulosti dôležitou časťou Uhorska. Medzi cestovateľmi je často opisovaná ako miesto, kde zastal čas a kde spoznáte to pravé pôvodné čaro krajiny. V tomto odľahlom kúte Transylvánie sa dodnes uchovali drevené kostoly a dávne tradície, aké inde zanikli.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Autá v jarkoch, skrížený kamión a neprejazdné úseky! FOTO SNEŽENIE spôsobilo na cestách dopravný CHAOS
Horšie hospodária už len Spišské Vlachy! Bratislava prepadla vo veľkom hodnotení miest: Ako je na tom to vaše?
MIMORIADNE pátranie! Na východe Slovenska ušiel väzeň: Ak ho uvidíte, nepribližujte sa k nemu