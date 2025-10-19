Žena prežila strašidelnú predpoveď: Veštica ju varovala pred nehodou, ktorá jej zlomila lebku! Vyplnila sa do bodky

FENTON - Hannah Roper (24) zažila hrôzostrašnú nehodu, ktorá jej vyžadovala odobratie časti lebky, a dnes je presvedčená, že ju pred tragédiou varovala veštica. Po návšteve psychika sa snažila niekoľko mesiacov vyhnúť mestu Fenton, kde sa nakoniec stala nehoda, ktorá jej zmenila život.
Hannah Roper navštívila vešticu v apríli minulého roka, ktorá jej podľa jej slov predpovedala, aby bola opatrná, ak sa niekedy ocitne v meste Fenton v grófstve Staffordshire. Psychička jej poradila, aby si dávala pozor na svoj nápoj, informuje na svojom webe LadBible. Varovanie ju natoľko znepokojilo, že mesto sa snažila niekoľko mesiacov vyhnúť.
Napriek tomu, že sa vyhýbala Fentonu, v októbri minulého roka sa tam ocitla a po zdieľaní fľaše ružového vína s kamarátkou utrpela vážny pád v dome priateľa svojej priateľky. Hannah prišla o vedomie a skončila s krvácaním do mozgu. „Povedala som, že idem na záchod, a potom zaznelo buchnutie. Bola som na dne schodiska,“ opisuje Hannah, pričom predpokladá, že omylom zamieňala dvere do pivnice za záchod. Po páde stratila vedomie a bola v kritickom stave.
Baba Vanga opäť šokuje predpoveďou na rok 2026! Katastrofy, vojna a príchod mimozemšťanov
Predtucha veštice sa naplnila
Po príchode do nemocnice The Royal Stoke University Hospital diagnostikovali lekári vnútorné krvácanie do mozgu a okamžite jej odobrali polovicu ľavej strany lebky, aby uvoľnili tlak a zmiernili opuch. Počas dvojtýždňového pobytu v nemocnici si uvedomila, že predtucha veštice sa naplnila – varovala ju pred nehodou v meste po alkohole.
Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?
V nasledujúcich piatich mesiacoch musela nosiť ochrannú helmu, kým sa podrobila druhej operácii, počas ktorej jej lekári vložili do lebky kovovú platničku. Hannah dnes tvrdí, že nemá trvalé poškodenie mozgu, no trpí každodennou únavou, závratmi a hormonálnou nerovnováhou. Pred druhou operáciou si oholila hlavu a vyzbierala viac než 2 000 libier pre charitu Headway, ktorá pomáha pacientom s poškodením mozgu. Počas rekonvalescencie nosila parochne, kým jej vlasy opäť dorástli.