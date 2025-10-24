AKTUÁLNE Nehoda na D1 ochromila dopravu: Úsek pri Bratislave je neprejazdný, polícia odkláňa autá!

BRATISLAVA – Ranná špička na diaľnici D1 sa zmenila na nočnú moru pre mnohých vodičov. Krátko pred 9. hodinou došlo v smere z Bratislavy do Trnavy k vážnej dopravnej nehode, do ktorej sa zaplietli tri vozidlá – dve osobné a jedno nákladné.
Podľa informácií polície sa nehoda stala na 15,5. kilometri D1, pričom v dôsledku kolízie je prejazdný iba jeden jazdný pruh. Na mieste zasahujú policajné hliadky, ktoré usmerňujú dopravu a zabezpečujú miesto nehody.
Podľa doterajších informácií účastníkmi dopravnej nehody sú dve osobné motorové vozidlá a jedno nákladné motorové vozidlo, pričom v dôsledku nehody je prejazdný jeden jazdný pruh. "Premávku na mieste usmerňujú hliadky dopravnej polície, vodičov vyzývame v tejto súvislosti aby zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa pokynmi polície. Akonáhle to situácie umožní, poskytneme ďalšie informácie," informovala polícia.