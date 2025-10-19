Ani celibát nezastavil jeho vášne: Peruánsky biskup tajne udržiaval pomery so 17 ženami, vrátane mníšky!

PERU - V peruánskej katolíckej cirkvi sa odohrala telenovelová aféra. Biskup Ciro Quispe López udržiaval tajné milostné vzťahy so sedemnástimi ženami, medzi nimi dokonca rehoľníčkou a právničkou. Spor medzi milenkami, svedectvo upratovačky a dôkazy z jeho rezidencie nakoniec donútili biskupa podať rezignáciu.
Jednapäťdesiatjedenročný Ciro Quispe López sa stal biskupom v roku 2018, keď ho do úradu vymenoval pápež František. Napriek tomu, že zastával vysokú cirkevnú funkciu, udržiaval tajné vzťahy so sedemnástimi ženami. Kauza vyplávala na povrch, keď sa dve z jeho mileniek dozvedeli o ostatných a popreli si to v hádke.
Proti biskupovi sa postavila aj jeho upratovačka
Podrobnosti vyšetrovania z Vatikánu odhalili, že medzi Lópezovými vzťahmi bola aj rehoľníčka. Jej žiarlivosť spôsobila, že poslala informácie ďalšej milenke – právničke, čo vyústilo do osobného konfliktu. Zároveň sa proti biskupovi postavila aj jeho upratovačka, ktorá našla vo vedľajších izbách ženské vlasy, škvrny na posteľnej bielizni a mala prístup k fotografiám a správam určeným milenkám.
Biskup najprv všetko popieral a označil škandál za „očierňovaciu kampaň temných síl“, no dôkazy ho nekompromisne usvedčili. Podľa denníka The Times nebol López vo svojej funkcii ani predtým nepoškvrnený – vyšetrovania sa týkali spreneverenia cirkevných zdrojov a sporu s domorodým kmeňom Ajmarov, ktorým mal údajne zneužívať fondy OSN. Peniaze nakoniec vrátil, keď mu hrozilo fyzické násilie. Aféra, ktorá zahŕňa moc, sex a žiarlivosť, nakoniec vyústila do jeho rezignácie a zanechala škandál, ktorý otriasol najvyššími kruhmi peruánskej katolíckej cirkvi.