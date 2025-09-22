Kuriózna novinka na verejných toaletách: Ľudia dostanú papier až po pozretí reklamy!

PEKING - Používanie platených verejných toaliet nie je vo svete ničím výnimočným. Čína však posunula tento koncept na celkom novú, poriadne bizarnú úroveň. Návštevníci sa totiž k toaletnému papieru dostanú až po tom, čo si na obrazovke pozrú reklamu alebo zaplatia malý poplatok. Úrady to obhajujú bojom proti plytvaniu.
V niektorých verejných toaletách v Číne sa ľudia k toaletnému papieru dostanú len vtedy, ak si na displeji nad dávkovačom pozrú krátku reklamu. Alternatívou je zaplatiť symbolický poplatok – približne pol jüanu, čo je asi päť centov.
Ako ukazuje video, ktoré sa šíri internetom, celý proces funguje tak, že návštevník naskenuje QR kód, prehrá sa mu krátka reklama a až potom dávkovač vydá niekoľko útržkov papiera. Ak by to nestačilo, buď musí znova prejsť celým procesom, alebo zaplatiť.
Podľa miestnych úradov je cieľom znížiť plytvanie – vraj sa totiž bežne stávalo, že si ľudia odnášali celé rolky domov. Kritici však považujú nový systém za “dystopický” a pripomínajú, že to môže spôsobovať viac problémov než úžitku. Čo ak niekomu dôjde batéria v mobile? Alebo nemá dáta či drobné peniaze? Podľa mnohých užívateľov to môže viesť k trápnym a nehygienickým situáciám. Na sociálnych sieťach sa preto množia ironické reakcie a odporúčania, aby si ľudia radšej nosili vlastné vreckovky.
Metro pripomína, že podobné opatrenia sa v Číne objavili už v minulosti. V roku 2017 nainštalovali na toaletách pri chráme Nebeského pokoja v Pekingu dávkovače s technológiou rozpoznávania tváre. Tie vydali len presne odmeraný pásik papiera a ďalší bol k dispozícii až po deviatich minútach.