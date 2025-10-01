Šokujúce VIDEO: Žene zviazali ruky a chceli ju olúpiť! Zachránila ju odvaha, visela z idúceho auta

LUDHIANA - Bežná jazda rikšou sa zmenila na horor. V indickom meste Ludhiana sa žena ocitla v pasci troch lupičov, ktorí jej zviazali ruky a vyhrážali sa zbraňou. Prežila len vďaka vlastnej odvahe – visela z pohybujúcej sa rikše a kričala o pomoc.
Šokujúci incident sa odohral v utorok 9. septembra na diaľnici pri meste Ludhiana v indickom štáte Pandžáb. Žena menom Meena Kumar nastúpila do autorikše na Jalandhar Bypass s úmyslom odviezť sa na autobusovú stanicu v meste Phillaur. Netušila, že namiesto bežnej jazdy sa ocitne tvárou v tvár trom lupičom.
Okrem vodiča sa v rikši viezli ešte dvaja muži, informuje o lúpeži news18. Krátko po začiatku jazdy žena zistila, že všetci traja sú spolupáchatelia a plánujú ju olúpiť. Keď sa vozidlo blížilo k cieľu, muži na ňu zaútočili. Jeden z nich prikázal vodičovi spomaliť, následne sa jej snažili zviazať ruky a vyhrážali sa ostrými zbraňami.
Začala z celej sily kričať
Meena však zachovala duchaprítomnosť a začala z celej sily kričať. Aby si pritiahla pozornosť, vyklonila sa z pohybujúcej sa rikše a doslova visela z vozidla nad cestou. Jej odhodlanie si všimli okoloidúci vodiči, ktorí okamžite zasiahli.
Šokujúce priznanie matky: Telo svojej dcéry ukrývala celé dve desaťročia v mraziacom boxe
Svedkovia nielenže zastavili vozidlo, ale dvom mužom sa podarilo lupičov zadržať. Tretí páchateľ z miesta ušiel. Privolaná polícia následne zatkla dvojicu a začala pátranie po ušlom spolupáchateľovi. Prípad vzbudil v Indii obrovský ohlas a video z dramatickej situácie, ktoré natočili cestujúci, sa rýchlo šíri po sociálnych sieťach. Žena je dnes považovaná za symbol odvahy a duchaprítomnosti, vďaka ktorej si zachránila život.