Zabudnite na toaletu! Toto sú skutočné baktériové bomby vo vašej domácnosti: Mobil, špongia či vankúš?

USA - Myslíte si, že toaleta je najšpinavšie miesto v domácnosti? Podľa amerického lekára Dr. Joea Whittingtona je realita úplne iná. Na svojom profile na sociálnych sieťach, kde ho sleduje viac ako 2,2 milióna ľudí, upozornil na päť predmetov, ktoré ukrývajú násobne viac baktérií než bežná toaletná doska.
Whittington vysvetľuje, že množstvo baktérií sa meria v takzvaných kolóniotvorných jednotkách na štvorcový palec (CFU). Zatiaľ čo toaleta má priemerne 50 CFU, iné každodenné predmety v domácnosti dosahujú až stotisíce či milióny.
Najmenej šokujúci je televízny ovládač, ktorý má približne 5 000 CFU, teda stonásobne viac ako toaleta. Ešte horšie je na tom krájacia doska – tá môže obsahovať až 10 000 baktérií, čo je dvestonásobok. Ešte vyššie čísla má mobilný telefón s priemernými 25 000 CFU, teda päťstokrát viac ako toaleta.
Mraznička dokáže zničiť vaše jedlo: TIETO potraviny by tam rozhodne skončiť nemali!
Teraz najväčšie prekvapenie
Skutočný šok však prichádza pri vankúšových obliečkach, píše sa na webe What´s The Jam. Ak ich neperieme pravidelne, môžu ukrývať až tri milióny baktérií, čo predstavuje 60-tisícnásobok oproti toaletnej doske. Úplne najhoršie dopadla kuchynská špongia, ktorý môže obsahovať až desať miliónov baktérií – teda 200-tisícnásobne viac než toaleta.
Lekár preto odporúča pravidelne dezinfikovať mobilné telefóny, ovládače a krájacie dosky, obliečky prať aspoň raz týždenne a špongie často meniť alebo ich denne čistiť v mikrovlnke či umývačke riadu. „Možno by sme mali menej scrollovať a viac čistiť,“ dodal s nadhľadom Whittington.