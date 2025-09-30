Prechádzky s manželkou sa mu vyplatili: Našiel poklad zo stredoveku! Začiatočnícke šťastie?

LINCOLNSHIRE - Amatérsky hľadač pokladov Terry Beard bol ohromený, keď pri Torksey západne od Skegnessu v grófstve Lincolnshire objavil vzácnu 13. storočnú zlatú brošňu, ktorá bola teraz oficiálne vyhlásená za poklad.
Beard, geodet, ktorý sa hľadaniu pokladov venuje len tri roky, pôvodne začal s týmto koníčkom, aby sprevádzal svoju manželku. „Spočiatku som len chodil s manželkou, hlavne aby som vyhrabával diery, kam jej signalizátor ukázal,“ povedal pre What’s The Jam. „Netušil som, že z jednoduchého spoločného výletu sa stane hobby, ktoré nielenže podporuje moju vášeň pre históriu, ale má aj veľmi pozitívny vplyv na moju psychiku.“
Poklad na poli
Objav sa udial 31. augusta, keď Beard prehľadával široké pole po zbere plodín. Po rannej rutine, počas ktorej našiel kúsky olova, muškátových guľôčok a príležitostnú modernú mincu, zaznamenal tesne pred obedom silný signál. „Zahrabal som asi sedem palcov hlboko, zapol som svoj nový pinpointer a začal pípať na maximum,“ spomína. „Bol som presvedčený, že je to len ďalší kus olova. Ale keď sa pôda rozpadla, uvidel som to – zlatú kruhovú brošňu, ktorá sa mi odrazila späť.“
Brošňa pravdepodobne pochádza z 13. storočia
Štúdie ukázali, že brošňa pôvodne obsahovala päť drahokamov, každý obklopený jemnou dekoráciou pripomínajúcou malé žalude, pričom aj samotná ihlica má detailné zdobenie. Experti potvrdili, že brošňa pravdepodobne pochádza z 13. storočia. Brošňa bola oficiálne vyhlásená za poklad a prechádza procesom ocenenia u koronera.
„Držať v rukách tento kúsok stredovekého majstrovstva, ktorý zostal nedotknutý viac než 700 rokov, bolo neopísateľné,“ povedal Beard. „Je to bezpochyby najlepší nález, aký som urobil. Medené a strieborné brošne sú známe, ale pevné zlaté sú mimoriadne vzácne. Neviem presne, akú má hodnotu, ale je to naozaj nález života.“
Beard zdôraznil, že pre neho hobby znamená viac než len objavy: „Je to pokoj vidieka, očakávanie každého signálu a pocit komunity medzi hľadačmi pokladov.“ Hovorca dodávateľa detektorov kovu Regton pochválil nález a dodal: „Nájdenie tejto 13. storočnej zlatej kruhovej brošne je Terencov najvýznamnejší objav. Ale aj bez nej mu hobby prinieslo históriu na dosah ruky, duševný pokoj, priateľstvá a spomienky, ktoré vydržia celý život. Sme hrdí, že sme súčasťou tejto cesty.“