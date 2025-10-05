Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Dvojpohlavná ústava rozprúdila lavínu memečiek: Nevynechali matovičovcov a ani české voľby!

Nové memečká boli hlavne o pohlaviach a ústave. Zobraziť galériu (27)
Nové memečká boli hlavne o pohlaviach a ústave. (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia, Zomri)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Ďalší týždeň je za nami a to je čas, aby sme si trochu odľahčili víkendové dni humorným podaním pomerne rozsiahlych udalostí, ktoré sa cez týždeň riešili. Veľkou témou sú dve pohlavia v ústave, no aj voľby v Česku. Tu je úzky výber z toho, čo splodili sociálne siete.

