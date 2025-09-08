Schody do neba: Šialená atrakcia preverí váš pud sebazáchovy

ČÍNA - Na čínskej hore Fuxi v provincii Anhui sa vinie do oblakov starobylé kamenné schodisko, ktoré láka cestovateľov z celého sveta svojimi nádhernými výhľadmi a adrenalínovým zážitkom. Finálna časť z neho sa veľmi rýchlo stala hitom na sociálnych sieťach, ktorý vháňa strach do žíl tých, ktorí sa boja výšok. Stačí totiž správny uhol pohľadu a vyzerá to tak, ako keby ste stúpali po schodoch naozaj až priamo do neba.
