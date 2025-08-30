Nová DROGA modernej doby? Čaj, ktorý pobláznil svet: Japonci len krútia hlavou!

TOKIO - Inštruktorka čajového obradu Keikó Kaneková, oblečená v elegantnom svetlozelenom kimone, vezme bambusovú lyžičku čašaku, aby nabrala trošku čaju mača a vložila ju do porcelánovej misky čavan. Potom tento špeciálny japonský práškový zelený čaj, pre ktorý sa v slovenčine vžil anglický prepis matcha, našľahá bambusovou metličkou časn, kým ho preleje naberačkou horúcej vody z hrnca bublajúceho na žeravom uhlí.
Jej vážne, tanečné pohyby oslavujú zenový pominuteľný okamih, samotu prerušenú rituálnym zdieľaním nápoja, píše agentúra AP. Niet divu, že Kaneková aj ostatní, ktorí berú vážne tradičné čadó – teda cestu čaju – sú trochu zaskočení tým, ako sa matcha zrazu objavuje vo všetkých možných produktoch, od latté a zmrzliny až po torty a čokoládu. Nikto s istotou nevie, kto odštartoval globálny rozmach čaju matcha, ktorý trvá už niekoľko rokov. Je však jasné, že zber, najmä matchy najvyššej kvality, nedokáže držať krok s dopytom.
Žijeme v dobe "matchovej horúčky"
Matcha je druh čaju, ktorý sa posledné štyri týždne pred zberom pestuje v tieni, čo zvyšuje obsah chlorofylu v listoch. Zožaté čajové lístky sa sparia a následne melú na veľmi jemný prášok. Je to odlišný spôsob spracovania než pri bežných zelených čajoch; najlepšia matcha sa melie na žulových mlynových kameňoch. Prechod z pestovania bežného čaju na matchu chvíľu trvá a žiaden farmár nechce riskovať túto zmenu – a potom zistiť, že „matchová horúčka“ medzitým opadla.
Japonské ministerstvo poľnohospodárstva sa snaží podporiť pestovanie čaju matcha a ponúka farmárom pomoc v podobe nových strojov, špeciálnej pôdy, finančnej podpory a poradenstva, aby ich povzbudilo prejsť z pestovania bežného zeleného čaju senča na pestovanie čaju matcha. „Nechceme, aby to skončilo len ako módny výstrelok, ale aby sa matcha stala štandardom chuti a japonskou globálnou značkou,“ povedal Tomojuki Kawai, ktorý pracuje na čajovom oddelení japonského ministerstva poľnohospodárstva.
Produkcia čaju tenča – teda čaju spracovaného tak, aby sa z neho mohla namlieť matcha – sa od roku 2008 do roku 2023 takmer strojnásobila: z 1452 ton na 4178 ton, ako uvádzajú vládne dáta. Za posledné desaťročie sa vývoz japonského čaju viac než zdvojnásobil a približne tretina teraz smeruje do Spojených štátov. Väčšinu tohto nárastu však predstavuje práve matcha. Objavujú sa však obavy, že s nedostatkom pracovnej sily v dôsledku starnutia poľnohospodárskej populácie sa môžu nožnice medzi ponukou a dopytom po matche roztvoriť ešte viac.
Čistota a pokoj čajového obradu sú na míle vzdialené hektickému a všednému svetu
Okrem toho aj ďalšie krajiny, vrátane Číny a niektorých štátov juhovýchodnej Ázie, produkujú matchu, a preto sa Japonsko snaží presadiť ako krajina, odkiaľ tento druh čaju pôvodne pochádza. Tí, ktorí praktizujú tradičný čajový obrad, nie sú z „ošiaľu“ okolo matchy nijako nahnevaní, skôr zmätení, píše AP. Dúfajú, že to privedie ľudí k záujmu o čadó, ktorého počet stúpencov neustále klesá. No veľmi s tým nerátajú.
Cesta čaju „nám pripomína, že si máme vážiť každé stretnutie ako jedinečné a neopakovateľné,“ hovorí Keiko Kaneková, ktorá je certifikovanou inštruktorkou. Ukazuje špeciálny nízky vchod do svojej čajovne – urodzení samuraji sa v ňom museli skloniť a meče nechať vonku. Posolstvo? Pri pití čaju sú si všetci rovní. Čistota a pokoj čajového obradu sú na míle vzdialené hektickému a všednému svetu i šialenstvu okolo matchy, ktoré sa odohráva mimo čajovne.
Vrecúška s matchou ako suveníry
Matcha Crème Frappuccino je štandardnou ponukou vo všetkých kaviarňach Starbucks. Hoci matcha nie je určená na pitie vo veľkom množstve naraz ako bežný čaj alebo džúsy, zrazu sa konzumuje ako iné ovocné a aromatické nápoje. Nápoje z matchy si získali popularitu v kaviarňach od austrálskeho Melbourne až po americké Los Angeles. Rôzne kuchárske knihy ponúkajú recepty s matchou a zahraniční turisti v Japonsku si domov odnášajú plechovky a vrecúška s matchou ako suveníry.
Minoru Handa, ktorý je už treťou generáciou majiteľov čajového obchodu Tokyo Handa-en, kde predáva bežné čierne a zelené čaje, ako aj matchu, pripisuje obľubu čaju matcha jeho univerzálnosti. Na rozdiel od čajových lístkov sa dá prášok ľahko primiešať prakticky do čohokoľvek. „A k tomu treba prirátať rozmach zdravého životného štýlu a záujem o japonskú kultúru,“ povedal a zatriasol panvicou, na ktorej pražil čierny čaj, čím vypustil jeho prenikavú vôňu do okolitých ulíc. „Je bezpečný a zdravý, takže v podstate neexistuje žiaden dôvod, aby sa nepredával,“ dodal o čaji matcha.
Škoda a plytvanie
Jeho podnik, ktorý vznikol v roku 1815, má dlhodobý obchodný vzťah s pestovateľmi v Kagošime na juhozápade Japonska, čo mu zabezpečuje stály prísun matchy. Aby zabránil jej vykupovaniu, obmedzuje nákupy vo svojom obchode na jednu plechovku na zákazníka. Handa, ktorý svoje ocenené čaje vystavoval v Spojených štátoch aj v Európe, očakáva, že pestovatelia zvýšia dodávky. Poprask okolo nedostatku matchy považuje za zbytočný humbuk.
Spoluriaditeľka a zakladateľka Globálnej asociácie japonského čaju Anna Poianová si však myslí, že do produktov ako latté by sa mala používať matcha nižšej kvality. Do podobného nápoja je totiž potrebné nasypať veľa jemne mletej matchy, aby bola vôbec cítiť. „Je to tak trochu škoda a plytvanie,“ povedala Poianová. Najlepšia matcha by mala byť podľa nej vyhradená na to, na čo bola tradične určená. „Je to veľmi jemný čaj, ktorý sa pestuje s myšlienkou, že by sa mal piť iba s vodou,“ dodala Poianová.