Šokujúca KRÁDEŽ v priamom prenose: Zlodej sa nezastavil ani pred kamerou, reportérka prišla o telefón

BRAZÍLIA - Brazílska televízna reportérka zažila šokujúci moment naživo pred kamerou, keď jej mobil ukradol cyklista. Útočník z rúk Beatriz Casadei vytrhol telefón priamo pred jej očami a okamžite zmizol, pričom incident sa stal virálnym na sociálnych sieťach.
Reportérka Beatriz Casadeiová sa pripravovala vystúpiť na rannom vysielaní programu Balanço Geral, keď sa odohral tento desivý incident. Stála pred väzením Pinheiros Provisional Detention Centre IV v São Paule, hneď pri jeho bránach. Na zázname je vidieť, ako drží mobil a pozerá do kamery – a zrazu do záberu náhle vbehne cyklista. V jednom hladkom pohybe jej z rúk vytrhne telefón a okamžite sa rozbehne preč, zatiaľ čo reportérka ostáva úplne ohromená.
Reportérka čakala na svoj signál vysielať do priameho vysielania, keď sa útok odohral. Po incidente Beatriz navštívila políciu a nahlásila krádež. Našťastie vyviazla bez zranení a neskôr sa vrátila do práce. Tieto šokujúce zábery sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach. Incident sa stal len niekoľko týždňov po podobnom prípade, ktorý sa odohral tiež v Brazílii.
Tento zlodej s telefónom neodišiel
Minulý mesiac sa iná novinárka stala obeťou pokusu o lúpež tesne pred vstupom do vysielania – pričom celý moment bol zaznamenaný na kameru. Brazílska novinárka Clara Nery sa pripravovala na živé vysielanie pred kamerou, keď sa k nej priblížil zlodej na motorke a pokúsil sa jej vziať telefón. Na zázname je vidieť, ako píše správu na mobile, zatiaľ čo muž na motorke pomaly prichádza zozadu. Keď prechádza okolo, snaží sa jej telefón vytrhnúť z rúk. Nery na neho kričí a nadáva. Neskôr však potvrdila, že telefón jej neukradol, pretože ho pevne držala. Povedala: „Bola som otočená chrbtom, keď muž prešiel po chodníku na motorke a pokúsil sa mi vziať telefón. Na videu je vidieť, ako sa dotýka môjho mobilu a snaží sa mi ho vziať. Našťastie som ho držala pevne.“