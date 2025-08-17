Chorvátsko s chlpatými kamarátmi: Na týchto plážach ponúkajú pamlsky, pivo aj čipsy pre psov!

CHORVÁTSKO - Letná dovolenka pri mori nemusí znamenať rozlúčku so psom – práve naopak. Chorvátske pobrežie sa v posledných rokoch stáva čoraz viac prívetivým miestom pre majiteľov psov, ktorí si chcú užiť more, slnko a relax po boku svojho chlpatého spoločníka. Stále viac pláží je oficiálne označených ako „dog friendly“ a niektoré idú ešte ďalej – ponúkajú zázemie, komfort aj zábavu pre psov a ich majiteľov.
