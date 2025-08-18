Za čipkou, hviezdami aj najstarším divadlom: Z Piešťan sa môžete vybrať na úžasný výlet

PIEŠTANY – mesto známe svojimi kúpeľmi a liečivým bahnom – dnes ponúka omnoho viac než len relax v kúpeľných domoch a wellness centrách. Toto malebné mesto v srdci Slovenska sa stalo obľúbeným cieľom pre tých, ktorí túžia po spojení kultúry, prírody a aktívneho oddychu. Či už hľadáte inšpiratívne výstavy, koncerty pod holým nebom, cyklovýlety okolo Sĺňavy alebo chcete objavovať skryté prírodné zákutia a historické pamiatky v meste a okolí – Piešťany majú pre každého niečo.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dovolenka sa zmenila na horor: 10-mesačný Arian nečakane zomrel v známej destinácii! Užialená matka opísala desivé momenty
Putinove výroky zo summitu na Aljaške: Šéf Kremľa všetkých zaskočil, TOTO povedal o Ukrajine!