Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

HOROR v ZOO: Vedenie usmrtilo prebytočné paviány, neuveríte ako skončili! A priamo pred očami detí!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

NORIMBERG – Začiatkom augusta došlo v Norimberskej zoologickej záhrade ku škandalóznemu konaniu. Vedenie sa rozhodlo zbaviť sa dvanástich paviánov tým najkrutejším spôsobom.

Dôvodom mala byť údajná preplnenosť výbehu paviánov, čim sa znižovala kvalita ich života. Odovzdanie prebytočných zvierat do inej ZOO neprichádzalo do úvahy. Vedenie sa teda rozhodlo prebytočné zvieratá usmrtiť a ponúknuť levom ako potravu, informoval portál Kronen Zeitung.

Riaditeľ zoologickej záhrady ale odvtedy čelí obrovskej kritike a pribúdajú mu aj vyhrážky smrťou. Desať z nich bolo nahlásených aj polícii, pretože ich obsah bol „až príliš konkrétny“. Ďalšie odkazy pribúdajú na sociálnych sieťach a komentujúci neskrývajú svoje rozhorčenie. Niekoľko vyhrážok prišlo aj emailom či poštou na adresu zoologickej záhrady.

Kritiku neskrývajú ani aktivisti, ktorí protestovali pred bránou Norimberskej ZOO ešte pred usmrtením zvierat. Podľa denníku Nuernberger Nachrichten vedenie zoologickej záhrady situáciu aj napriek tlaku verejnosti neprehodnotilo a mŕtve zvieratá podhodili šelmám priamo pred očami návštevníkov.

Paviáni v norimberskej ZOO, výbeh mal byť údajne preplnený
Zobraziť galériu (2)
Paviáni v norimberskej ZOO, výbeh mal byť údajne preplnený  (Zdroj: Profimedia.sk)

Svedkovia, ktorí navštívili Norimberskú ZOO neverili vlastným očiam. Birgit Tariová uviedla, že ZOO navštívila aj so svojím 11-ročným synom. Opísala, že paviáni mali odseknuté hlavy, či rozpárané bruchá, čo pre návštevníkov nebol príjemný pohľad. Označila toto konanie za akýsi typ provokácie a celý incident prirovnala skôr k bitúnku v priamom prenose.

Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne! Prečítajte si tiež

Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne!

Dag Encke, riaditeľ zoologickej záhrady ale vo vyhlásení pre miestne médiá namietal a upresnil, že takto museli postupovať v záujme zachovali transparentnosti a zároveň aby sa vyhli akýmkoľvek obvineniam. Informoval, že hlavy zvierat boli oddelené od trupu, pretože mozgy zvierat boli odoslané na vedecké účely. Zároveň dodal, že kŕmenie šeliem má presne určený čas, ktorý je označený aj pri výbehu a pre návštevníkov tak nemohlo byť prekvapením. „Myslím, že sme celú vec pripravili s dostatočnou citlivosťou a starostlivosťou,“ dodal.

Viac o téme: AktivistiUsmrtenieNorimbergPaviáni
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Horor v ZOO: Matka
Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne!
Zaujímavosti
Ušiel im lev! Stalo
Ušiel im lev! Stalo sa tak v zooparku neďaleko Prahy: Polícia ho zastrelila
Zahraničné
FOTO Extrémne vypasený čierny panter
Virálne video tučného pantera šokovalo internet: Komentáre k popukaniu, zoologická záhrada reaguje!
Zaujímavosti
Dánska zoo vyzýva verejnosť:
Dánska zoo vyzýva verejnosť: Darujte nám svoje zvieratá ako potravu pre predátorov!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia ministra dopravy Jozefa Ráža k výstavbe diaľnice D3
Tlačová konferencia ministra dopravy Jozefa Ráža k výstavbe diaľnice D3
Správy
Výstava šperkárky Marty Filovej na Budatínskom hrade v Žiline
Výstava šperkárky Marty Filovej na Budatínskom hrade v Žiline
Správy
Obnova hradu Čičva pri Vranove nad Topľou pokračuje aj tento rok
Obnova hradu Čičva pri Vranove nad Topľou pokračuje aj tento rok
Správy

Domáce správy

FOTO Hasiči pomohli zachrániť bociana
Zásah hasičov v Piešťanoch: Pomohli zachrániť bociana uviaznutého na komíne
Domáce
Polícia sa zaoberá incidentom,
Polícia sa zaoberá incidentom, ku ktorému prišlo na Galantských trhoch
Domáce
Marek Lackovič
PS navrhuje rozšírenie funkcií nezlučiteľných s postom krajského poslanca
Domáce
Rekonštrukcia cesty na Hurbanovom námestí v Bojniciach: Práce sa začnú už v septembri
Rekonštrukcia cesty na Hurbanovom námestí v Bojniciach: Práce sa začnú už v septembri
Handlová

Zahraničné

Arian Roman prišiel o
Dovolenka sa zmenila na horor: 10-mesačný Arian nečakane zomrel v známej destinácii! Užialená matka opísala desivé momenty
Zahraničné
Požiar v portugalskom Albergaria-a-Velha.
Oheň si vybral svoju daň: Dvaja hasiči zomreli pri zásahoch v Španielsku a Portugalsku
Zahraničné
Irán za posledného polroka
Irán za posledného polroka deportoval vyše milión Afgancov, plánuje pokračovať
Zahraničné
FOTO Slovenskí hasiči pomôžu s
Slovenskí hasiči vyrážajú do Španielska: Pomôžu v boji s ničivými požiarmi
Zahraničné

Prominenti

Bývalá PORNOhviezda PORODILA: Obrovské
Bývalá PORNOhviezda PORODILA: Obrovské komplikácie pri pôrode... Skončila v KÓME!
Domáci prominenti
Princ William so svojou
NOVÉ SÍDLO princa Williama a Kate: Oni si polepšia, ale... Dve rodiny kvôli nim prídu o domov!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! VÍŤAZKA Farmy za výhru
VÍŤAZKA Farmy za výhru zaplatila KRVOU: Reality šou ju totálne ZNIČILA!
Domáci prominenti
Barbara Palvin
Zdravotné ťažkosti slávnej modelky: Nutná operácia... TAJILA vážny problém
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO HOROR v ZOO: Vedenie
HOROR v ZOO: Vedenie usmrtilo prebytočné paviány, neuveríte ako skončili! A priamo pred očami detí!
Zaujímavosti
Za čipkou, hviezdami aj
Za čipkou, hviezdami aj najstarším divadlom: Z Piešťan sa môžete vybrať na úžasný výlet
dromedar.sk
Viete, na čo slúžia
Viete, na čo slúžia držadlá v interiéri auta? Ľudia sú šokovaní, čo všetko o nich zistili!
Zaujímavosti
Experti radia: Neuveríte, čo
Experti radia: Neuveríte, čo priťahuje komáre! 5 šokujúcich faktov, ktoré musíte vedieť
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Zažiarte bez návštevy kaderníka: Aha, ako si môže dokonalý účes vytvoriť každá žena
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)
Pozor, kde kupujete dovolenku: SOI upozorňuje na ďalší možný podvod!
Pozor, kde kupujete dovolenku: SOI upozorňuje na ďalší možný podvod!

Šport

FOTO Do Prešova zavíta známy taliansky klub: Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľké futbalové mená
FOTO Do Prešova zavíta známy taliansky klub: Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľké futbalové mená
Konferenčná liga
VIDEO Hancko, Simeone a spol ako obarení: Atlético pochoval gól, ktorému nerozumel nik z prítomných
VIDEO Hancko, Simeone a spol ako obarení: Atlético pochoval gól, ktorému nerozumel nik z prítomných
La Liga
Prečo chýbal Onana v zostave Manchestru? Manažér Amorim vysvetlil Kamerunčanovu absenciu
Prečo chýbal Onana v zostave Manchestru? Manažér Amorim vysvetlil Kamerunčanovu absenciu
Premier League
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
Ostatné

Auto-moto

Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
5 vecí, ktoré úspešní ľudia robia večer pred spaním
5 vecí, ktoré úspešní ľudia robia večer pred spaním
Motivácia a inšpirácia
Dostanete 13. plat? Pravda, ktorú vám zamestnávateľ možno nikdy nepovie
Dostanete 13. plat? Pravda, ktorú vám zamestnávateľ možno nikdy nepovie
Mzda
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Bezpečnosť
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
Technológie
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
POZOR! Hackeri sa maskujú za obľúbenú službu Slovákov. Pravdepodobne ju používaš aj ty a tento trik je takmer nemožné odhaliť
Bezpečnosť
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Táto baktéria dokáže vytvárať zlato, hovoria vedci. Robí to pojedaním toxických látok
Veda a výskum

Bývanie

Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax

Pre kutilov

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajomstvo ženskej sily v Hollywoode: Čo má spoločné Meryl Streep s Mirandou Pristly?
Zahraničné celebrity
Tajomstvo ženskej sily v Hollywoode: Čo má spoločné Meryl Streep s Mirandou Pristly?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Arian Roman prišiel o
Zahraničné
Dovolenka sa zmenila na horor: 10-mesačný Arian nečakane zomrel v známej destinácii! Užialená matka opísala desivé momenty
Summit Vladimira Putina a
Zahraničné
Putinove výroky zo summitu na Aljaške: Šéf Kremľa všetkých zaskočil, TOTO povedal o Ukrajine!
Krvavá nehoda Slováka v
Zahraničné
Krvavá nehoda Slováka v Rakúsku: Cirkulárkou si odrezal dva prsty! Zasahoval vrtuľník
Ďalšia vzbura na televíznom
Domáce
Ďalšia vzbura na televíznom trhu: Český TV gigant chce u nás náhle ZRUŠIŤ dve stanice!

Ďalšie zo Zoznamu