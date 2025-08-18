HOROR v ZOO: Vedenie usmrtilo prebytočné paviány, neuveríte ako skončili! A priamo pred očami detí!

NORIMBERG – Začiatkom augusta došlo v Norimberskej zoologickej záhrade ku škandalóznemu konaniu. Vedenie sa rozhodlo zbaviť sa dvanástich paviánov tým najkrutejším spôsobom.
Dôvodom mala byť údajná preplnenosť výbehu paviánov, čim sa znižovala kvalita ich života. Odovzdanie prebytočných zvierat do inej ZOO neprichádzalo do úvahy. Vedenie sa teda rozhodlo prebytočné zvieratá usmrtiť a ponúknuť levom ako potravu, informoval portál Kronen Zeitung.
Riaditeľ zoologickej záhrady ale odvtedy čelí obrovskej kritike a pribúdajú mu aj vyhrážky smrťou. Desať z nich bolo nahlásených aj polícii, pretože ich obsah bol „až príliš konkrétny“. Ďalšie odkazy pribúdajú na sociálnych sieťach a komentujúci neskrývajú svoje rozhorčenie. Niekoľko vyhrážok prišlo aj emailom či poštou na adresu zoologickej záhrady.
Kritiku neskrývajú ani aktivisti, ktorí protestovali pred bránou Norimberskej ZOO ešte pred usmrtením zvierat. Podľa denníku Nuernberger Nachrichten vedenie zoologickej záhrady situáciu aj napriek tlaku verejnosti neprehodnotilo a mŕtve zvieratá podhodili šelmám priamo pred očami návštevníkov.
Svedkovia, ktorí navštívili Norimberskú ZOO neverili vlastným očiam. Birgit Tariová uviedla, že ZOO navštívila aj so svojím 11-ročným synom. Opísala, že paviáni mali odseknuté hlavy, či rozpárané bruchá, čo pre návštevníkov nebol príjemný pohľad. Označila toto konanie za akýsi typ provokácie a celý incident prirovnala skôr k bitúnku v priamom prenose.
Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne!
Dag Encke, riaditeľ zoologickej záhrady ale vo vyhlásení pre miestne médiá namietal a upresnil, že takto museli postupovať v záujme zachovali transparentnosti a zároveň aby sa vyhli akýmkoľvek obvineniam. Informoval, že hlavy zvierat boli oddelené od trupu, pretože mozgy zvierat boli odoslané na vedecké účely. Zároveň dodal, že kŕmenie šeliem má presne určený čas, ktorý je označený aj pri výbehu a pre návštevníkov tak nemohlo byť prekvapením. „Myslím, že sme celú vec pripravili s dostatočnou citlivosťou a starostlivosťou,“ dodal.