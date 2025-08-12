Ostrov bez zrkadiel: Gréci Spinalongu kedysi tajili, dnes patrí k najnavštevovanejším v krajine

GRÉCKO - Pri severovýchodnom pobreží Kréty sa ako kamenný svedok minulosti vynára drobný ostrov Spinalonga. Aj keď má na dĺžku sotva niekoľko stoviek metrov, stal sa dejiskom udalostí, ktoré sa navždy zapísali do dejín Grécka. So svojimi starobylými hradbami, kamennými domami a výhľadom na more pôsobí na prvý pohľad romanticky, no pod malebným zovňajškom ukrýva obrovské množstvo sĺz a bolesti...
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nečakaný obrat Zelenského pred stretnutím Trumpa s Putinom: Zrazu pripúšťa územné ústupky Rusku! TOTO je dôvod
Vučičovi stúpenci zaútočili na Slovákov v Srbsku: Jasný ODKAZ opozície vláde! TOTO si o tom myslí Fico a Blanár
Neďaleko Chorvátska sa triasla zem: Záchvevy bolo cítiť až v Splite! Ľudia hovorili, že počuli výbuch