Nebezpečný zabijak v prírode: FOTO Vo Zvolenskej Slatine sa šíri rastlina, ktorá spáli kožu až do krvi!

ZVOLEN – Správa chránenej krajinnej oblasti Poľana upozorňuje na masívny výskyt nebezpečnej rastliny boľševníka obrovského.
Nachádza sa v katastri obce Zvolenská Slatina a ide o invazívnu a mimoriadne agresívnu bylinu. Správa CHKO upozorňuje na sociálnej sieti, že ide o masívny výskyt v počte až niekoľko stovák kusov.
Boľševník obrovský je dvojročná rastlina, pre človeka veľmi nebezpečná. Spôsobuje vážne popáleniny, ktoré sa prejavia až po určitom čase a najmä po kontakte so slnečným žiarením. „Boľševník sa šíri semenami. Za život vykvitnú iba raz a po oplodení uhynú. S ohľadom na veľkosť rastliny je odstraňovanie súplodí veľmi náročnou činnosťou, nakoľko dorastá až do 3-4 m výšky. Súkvetia majú niekedy vyše metra v priemere,“ upresnili.
Zamestnanci Správy CHKO sa rozhodli zrealizovať chemické odstraňovanie tohto invazívneho druhu. Ide však o niekoľkodňové a opakované zásahy s chemickým postrekom. Lokalitu monitorujú, no prosia občanov a vlastníkov pozemkov, aby v prípade, že im tento invazívny druh rastie na záhradách podnikli kroky a nahlásili túto skutočnosť úradom. Presný postup môžu nájsť obyvatelia aj na webovej stránke Správy CHKO. Manipulácia s touto rastlinou si však vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a ochranné pomôcky.