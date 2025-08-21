Tajný ruský projekt! Po 25 rokoch unikli informácie o vývoji teleportácie a stroji času

MOSKVA - Na Moskovskej štátnej univerzite (MGU) bol uzavretý inštitút, ktorý sa 25 rokov zaoberal výskumom teleportácie, strojmi času a získavaním informácií z budúcnosti. Na existenciu tohto ústavu upozornila televízia RTVI.
Inštitút výskumu podstaty času fungoval na MGU, najstaršej a najväčšej univerzite v Rusku, od roku 1999. Svoje webové stránky mal na subdomenej oficiálneho webu univerzity a využíval jej priestory na organizovanie seminárov. Medzi uvedenými témami, ktorými sa zaoberal, bolo okrem iného "pochopenie podstaty premenlivosti sveta" alebo "vývoj adekvátnych metód merania premenlivosti". Ústav mal 24 laboratórií a usporiadal celkovo 859 seminárov, na ktorých vystupovali tiež teoretici niektorých pseudovedeckých smerov. Jeden prednášajúci napríklad tvrdil, že "človek videl živého stegosaura", hoci tento druh vymrel pred 150 miliónmi rokov.
Dekan fakulty biológie MGU Michail Kirpičnikov v rozhovore v RTVI povedal, že o existencii takéhoto ústavu nevedel. "Oficiálne takáto štruktúra určite neexistuje. O žiadnej takejto inštitúcii neviem, a to som dekanom skoro 20 rokov. Kolega, veterán fakulty, hovorí, že nejaká štruktúra, ktorá sa tak sama označuje, vraj existuje. (...) 2000.) Úprimne hovorím, že o tom počujem prvýkrát," uviedol. Redakcia RTVI sa obrátila na tlačové oddelenie univerzity s otázkou, či tento ústav oficiálne existoval a či jeho témy zodpovedajú poslaniu univerzity a súčasným vedeckým štandardom. Do času vydania správy univerzita neodpovedala. Krátko po zaslaní otázky sa však webová stránka ústavu stala nedostupnou.