17-ročný tínedžer získal vodičák bez jedinej hodiny v autoškole: Ušetril takmer 1400 eur!

LONDÝN - Mnohí mladí ľudia čakajú na štandardné hodiny autoškoly, ale len málo sa rozhodne ísť proti prúdu ako 17 ročný Ollie Bird. Miestny nadšenec do gokartov sa po jednej lekcii za 40 libier (45,81 eur) rozhodol zvoliť iný prístup. Namiesto nákladného výcviku sa 2 týždne venoval sledovaniu tridsiatich hodín videí jazdných inštruktorov na YouTube a praktizoval jazdu na počítačovom simulátore, čím ušetril viac ako 1 000 libier (1145,30 eur).
Ollie absolvoval teóriu deň po svojich 17. narodeninách (16. mája) a 6. júna – iba tri týždne po dovŕšení dospelosti – úspešne zložil aj praktický test pri prvom pokuse. Po skúške priznal, že bol prekvapený, keď mu inšpektor oznámil výsledok, a zároveň bol veľmi šťastný, uviedol LadBible.
Jeho tajomstvom bol mix aktívneho vzdelávania: sledovanie odborných tutoriálov, hranie závodných simulácií, skúsenosti z gokartingu, brázdenie ciest s rodičmi – najmä kvôli zvládnutiu radenia, spojky a parkovania. Ollie tvrdí, že práve tento kombinovaný prístup viedol k jeho úspechu. „YouTube spolu s všemožnými nepriamymi jazdnými skúsenosťami mi jednoznačne pomohli k výsledku," uviedol.
Mnohí boli skeptickí: „Počul som desivé príbehy o tom, koľko stoja hodiny,“ povedal chalan. Inštruktor odhadoval, že bude potrebovať 25–30 hodín výcviku, čo v Spojenom kráľovstve znamená výdavky v hodnote najmenej 1 200 libier (1374,36 eur). Ollie však veril svojmu prístupu a podarilo sa mu dosiahnuť cieľ ľahšie a lacnejšie, než očakával.