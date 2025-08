Koniec injekcií? Nová nádej pre diabetikov: Laboratórne vypestované bunky môžu meniť životy!

(Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Najnovší experimentálny spôsob liečby cukrovky dokáže už po jednej dávke laboratórne vypestovaných pankreatických buniek umožniť telu pacientov vytvoriť si všetok potrebný inzulín. Vyplýva to zo štúdie publikovanej vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine, podľa ktorej rok od začiatku liečby už desať z 12 zúčastnených nepotrebuje injekčne suplementovať tvorbu inzulínu, píše TASR podľa správy vedeckého servera Science News.