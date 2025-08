Varovanie od odborníka: TIETO bežné aktivity môžu zvýšiť riziko mŕtvice, POZOR aj na obľúbenú aktivitu po tréningu!

Popredný neurológ varoval pred tromi bežnými aktivitami, ktoré môžu ohroziť zdravie vášho mozgu (Zdroj: Instagram/doctor.bing)

MICHIGAN – Dr. Baibing Chen z Michiganskej univerzity zdieľal varovanie so svojimi 163 000 sledovateľmi na sociálnych sieťach. Upozornil najmä na obľúbenú aktivitu po tréningu, ktorá môže zvýšiť riziko mozgovej príhody.

Video, ktoré si pozrelo viac ako 8 miliónov ľudí vyvolalo lavínu reakcií. Neurológ uviedol niekoľko aktivít, ktoré radí vynechať, aby si ľudia ochránili svoj mozog. „Nikdy by som si na krk nedal masážnu pištoľ,“ uviedol. „Je to preto, že stavce a krčné tepny v krku sú náchylné na poškodenie,“ dodal.

Zároveň upresnil, že tieto tepny tvoria dôležitú súčasť obehového systému a zásobujú mozog krvou a životodarným kyslíkom. Opakované údery by mohli spôsobiť poškodenie a zvýšiť riziko pretrhnutia tepny, čo by mohlo podporiť tvorbu krvných zrazenín, obmedziť prietok krvi a spustiť mozgovú príhodu.

Rovnako nebezpečné je podľa Dr. Chena aj zadržiavanie kýchania. „Kýchanie vytvára vysoký vnútorný tlak, ktorý je vyšší ako tlak v pneumatikách auta. Zadržiavanie kýchania tlačí tento tlak do citlivých oblastí a môže viesť k prasknutiu ušných bubienkov, natrhnutiu tkanív hrdla či dokonca úniku vzduchu do hrudníka.“

Aj v tomto prípade upozornil, že náhly nárast tlaku môže spôsobiť prasknutie krvných ciev v mozgu, a to najmä u jedincov s aneuryzmami, či oslabenými tepnami. Rizikový je aj silný kašeľ, či zdvíhanie ťažkých predmetov. Aj tieto aktivity môžu zvýšiť riziko mozgovej príhody spôsobenej krvácaním na povrchu mozgu.

Nebezpečná je aj hlasná hudba v slúchadlách

Medzi bežné príznaky patrí náhla a neznesiteľná bolesť hlavy, stuhnutý krk, nevoľnosť, vracanie, citlivosť na svetlo, rozmazané videnie, ale aj strata vedomia. Lekár poukázal aj na bežnú aktivitu, ktorá môže ovplyvniť zdravie vášho mozgu a tou je hlasná hudba v slúchadlách. Štúdie naznačujú, že práve strata sluchu stojí za narastajúcimi prípadmi demencie.

„Je to preto, že keď váš mozog zápasí so spracovaním zvuku, presúva svoje zdroje mimo pamäte a myslenia, čím zvyšuje kognitívny pokles,“ upresnil Dr. Chen. Zvuky nad 85 decibelov môžu časom spôsobiť poškodenie, no vystavenie zvukom nad 100 decibelov, akým je koncert či maximálna hlasitosť v slúchadlách, môže spôsobiť trvalú stratu sluchu už za 15 minút, dodal.