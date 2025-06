Mladík z Nitry po jazde v bratislavskom taxíku takmer skolaboval: Za 10-kilometrovú jazdu zaplatil 82 eur!

(Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom)

BRATISLAVA - Mladý športovec takmer skolaboval, keď mu po jazde z autobusovej stanice Nivy na zimný štadión v Dúbravke taxikár naúčtoval sumu, ktorú by zaplatil aj za trasu z Nitry. Nepríjemná skúsenosť s bratislavským taxikárom pobúrila rodičov 17-ročného chlapca, ktorý v zhone cestoval na tréning a incident už nahlásili Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Po príchode autobusu z Nitry na autobusovú stanicu Nivy sa mladík, ktorý v zhone cestoval na tréning, rozhodol pre rýchlu prepravu taxíkom na zimný štadión do Dúbravky. Za jazdu dlhú necelých desať kilometrov mu však vodič vyúčtoval 82 eur. Prostredníctvom stránky Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti Facebook o tom informovali jeho rodičia.

„Pred nástupom sa informoval, či mu bude stačiť na jazdu 20 eur (viac nemal v hotovosti). Pohotový šofér neváhal a oznámil, že 20 eur to nebude, ale že potom môže platiť kartou. Na otázku o predpokladanej cene za jazdu mu šofér neodpovedal, len že to potom doriešia na mieste. Pri vyúčtovaní skoro skolaboval, nakoľko ani na karte nemal taký zostatok. Za takú sumu by snáď prišiel aj z Nitry taxíkom,“ napísali rozhorčení rodičia.

Rodičia kontaktovali vodiča, ktorý podľa ich slov uviedol, že jazdí „bežne“ so sadzbou 7 eur za kilometer, pričom účtuje nástupné 10 eur. V prípade nespokojnosti im odporučil obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI).

(Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom)

Podnet na SOI už rodičia podali. Zistené bolo podľa nich aj to, že podľa živnostenského registra má dotyčný vodič ukončenú živnosť. Rodičia dúfajú, že ich skúsenosť poslúži ako varovanie aj pre ostatných a že sa ňou príslušné úrady budú zaoberať.