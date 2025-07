FOTO Letuška odhalila šokujúce správanie pasažierov: Fuj, tak z tohto by sa zdvihol žalúdok každému!

(Zdroj: Getty Images)

Chodenie na boso či odpadky na koberci. To sú iba dva príklady z mnohých, ktoré sú pasažieri schopní robiť. Jedna z letušiek však upozornila na ďalší „trend“, s ktorým sa stretávajú čoraz častejšie. Vo výške 9000 metrov si ľudia strihajú nechty na nohách, pričom pozostatky neváhajú ponechať na koberci, informoval New York Post.

„To je obzvlášť ohavný zločin, ktorý by mal byť zakázaný,“ upresnila Leanna Coyová. S videom, ktorý dokumentuje tento jej nechutný zážitok z práce sa pochválila na sociálnej sieti. Ako sama uvádza, videoklip nie je vhodný pre ľudí so slabými žalúdkami. Medzi ďalšie hriechy pasažierov podľa Leanny patrí objednávanie bezkofeínovej kávy, či výmena sedadiel bez vážneho dôvodu.

Letuška Leanna sa podelila so sledujúcimi o mimoriadne nechutný zážitok z práce (Zdroj: TikTok/leannacoy)

So sledujúcimi sa ale zhodli, že strihanie nechtov na nohách je jednoznačne najnepríjemnejší zážitok. „Priamo do väzenia,“ napísal jeden z komentujúcich. „Chudáci ľudia, čo sedeli vedľa neho/nej,“ napísal rovnako znechutený sledujúci. „Ktorý blbec to urobil?“ pohoršoval sa ďalší a pridal aj emotikon, ktorý vracia. A hoci ľudia v komentároch žiadali aj meno, Leana ho odmietla prezradiť. Namiesto toho len so žartom dodala, „no ja som to nebola!“.