Turbulencie v nohavičkách: Letuška odhalila tajné sexuálne praktiky v kokpite, takýto majú postup!

(Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Zatiaľ čo cestujúci pokojne sledujú film alebo čakajú na kávu, za zatvorenými dverami kokpitu môže prebiehať niečo oveľa súkromnejšie. Podľa výpovedí viacerých letušiek a anonymných zamestnancov aerolínií sa medzi pilotmi a členkami palubného personálu niekedy odohrávajú intímne hry aj priamo počas letu.

Skúsená letuška Cierra Misttová na sociálnej sieti priznala, že „mile high club“, čo je neoficiálne označenie pre ľudí, ktorí mali sex na palube lietadla, nie je výsadou len pre pasažierov. Členovia posádky si vraj tiež občas doprajú intímnu chvíľku a to priamo v kokpite počas letu. „Takže v pilotnej kabíne sú najmenej dvaja piloti a počas celého letu musia byť v pilotnej kabíne najmenej dvaja ľudia. Ak je pilot hladný alebo potrebuje ísť na záchod, musí vyjsť z pilotnej kabíny, ale musí ho tam nahradiť letuška,“ vysvetľuje Cierra. A tak sa aktivujú plány na prijatie do klubu Mile High, informuje New York Post.

Priznala, že aj ona si počas jednej alebo dvoch zmien užila súlož v oblakoch. Ale na dosiahnutie skvelého sexu počas letu musia podľa nej letci a obsluha dodržiavať prísny súbor pravidiel. „Po prvé: uistite sa, že pracujete s posádkou, ktorej môžete dôverovať a ktorá tiež pozná váš plán na sex. Po druhé: vyberajte si let, o ktorom viete, že má trasu, ktorá je zvyčajne bezproblémová,“ pokračovala. „Keď máte tieto dve veci, tretia je super jednoduchá. Nech jeden pilot vyjde z kokpitu a jedna letuška ide dovnútra.“ A po celý čas nič netušiaci cestujúci bezradne čakajú na obsluhu kávy. „Pasažieri vôbec netušia, čo sa v tej pilotnej kabíne deje,“ uškrnula sa Misttová. „Lietadlo ide na autopilota.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Hoci ide o neformálnu, zákonom väčšinou nepostihovanú aktivitu, nie všetci členovia palubného personálu s týmto správaním súhlasia. Niektoré letušky, ako napríklad Suzanne Bucknamová, takéto správanie odsudzujú a označujú ho za neprofesionálne a nehygienické, najmä keď sa odohráva na toaletách či priamo v kabíne medzi pasažiermi. Príspevok Misttovej neprekvapil mnohých používateľov sociálnej siete. „To je dôvod, prečo všetky lietadlá padajú,“ zažartoval jeden z nich s odkazom na nedávnu sériu tragédií. „Pilotov rozptyľujú letušky! Rozmýšľal som, prečo je pilot spotený, keď sa so mnou lúči pri vystupovaní z lietadla,“ zažartoval druhý. „Milujem lietanie,“ pridala sa mierne znepokojená žena a pokračovala: „ale vy ma prinútite spochybniť môj život počas letu!“