Desivá havária lietadla: VIDEO Dopadlo kolmo priamo na diaľnicu! Vodiči prechádzali cez plamene

BRESCIA - Taliansku Bresciu v utorok popoludní zachvátil chaos a plamene. Ultraľahké lietadlo sa zrútilo priamo na diaľničnom uzle, okamžite vzbĺklo a premenilo výjazd Azzano Mella na horiace pole trosiek. Dve osoby na palube nemali šancu prežiť.
Tragédia krátko po poludní
K nešťastiu došlo v utorok krátko po poludní. Ultraľahký stroj sa zrútil priamo na križovatku diaľnic v oblasti Azzano Mella pri Brescii. Po náraze do asfaltu nasledoval okamžitý výbuch – lietadlo zachvátili plamene a diaľnica sa v priebehu sekúnd zmenila na neprejazdný úsek plný trosiek a dymu.
Obete nemali žiadnu šancu
Na palube sa nachádzal 75-ročný milánsky právnik Sergio Ravaglia a jeho 50-ročná partnerka Anna Maria De Stefano. Podľa denníka Corriere della Sera dvojica vzlietla z menšieho letiska Gragnano Trebbiense v provincii Piacenza, no cieľ letu zatiaľ nie je známy.
Po páde lietadlo okamžite vzplanulo a obaja pasažieri boli na mieste mŕtvi. Telo pilota aj jeho partnerky sa našli vo vnútri vyhoreného vraku.
Lietajúce trosky zasiahli autá
Výbuch a následný rozpad lietadla mal ďalšie následky aj na vozidlá v premávke. Viacero úlomkov zasiahlo autá v pohybe. Najvážnejšie postihnutý bol 56-ročný vodič bielej Mazdy, ktorého auto bolo ťažko poškodené – prišiel o spätné zrkadlo, mal rozbitý predný reflektor a poškodený nárazník. Napriek tomu utrpel len ľahké poranenia.
Dym, náraz a zranenia
Na ceste sa v čase nehody nachádzali aj ďalšie dve vozidlá, ktorým sa podarilo cez husté ohnivé clony prejsť bez straty kontroly. Ich vodiči utrpeli ľahké zranenia, no vyhli sa zrážke alebo vážnejšiemu poškodeniu.
Vyšetrovanie pokračuje
Príčina tragickej nehody zatiaľ nie je známa. Talianske úrady spustili vyšetrovanie a skúmajú možné technické zlyhanie stroja alebo chybu pilota. Letisko Gragnano Trebbiense, odkiaľ lietadlo vzlietlo, je často využívané na súkromné lety a rekreačné účely.