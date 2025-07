ŠKANDÁL v známom obchode: V šaláte sa ukrýval nečakaný TVOR, neuveríte čo s ním muž spravil!

Muž našiel v ľadovom šaláte nečakaného hosťa (Zdroj: Getty Images)

GRIESHEIM – Muž (23) z nemeckého Hesenska neveril vlastným očiam. V balení šalátu našiel nečakaného hosťa. A hoci by sa človek mohol domnievať, že s nálezom a reklamáciou pouteká späť do obchodu, opak bol pravdou a s nevinným tvorom sa muž skamarátil.

23-ročný mladík kúpil šalát v miestnom obchode Aldi v Griesheime. Na druhý deň, keď si chcel urobiť sendvič si po otvorení obalu všimol vo vnútri hnedé škvrny. „Najskôr som si myslel, že je to hlina, alebo možno mŕtva mucha, ale keď som pozrel bližšie a odsunul fóliu, zrazu sa v šaláte objavila žabia noha,“ upresnil muž pre nemecký BILD.

Záchrannú akciu rozbehol s pomocou umelej inteligencie

Neskôr zistil, že pravdepodobne ide o malú ropuchu. Uvedomil si, že ak je zviera ešte nažive, musí ho nejakým spôsobom zachrániť. Opatrne ju vybral zo šalátu, umiestnil do malej nádoby a pretože nemal veľa skúseností so záchranou žiab, obrátil sa na umelú inteligenciu.

(Zdroj: Getty Images)

Tá mu poradila, že zvieratko je zrejme v stave hibernácie, aby sa ochránilo pred chladom. Mladík sa teda rozhodol dať do nádoby vlažnú vodu, umiestnil doň žabu a jemne jej podľa návodu stlačil brucho, akoby jej poskytol masáž srdca. Po pár minútach sa ropucha pohla a Cem Guenay tak zistil, že resuscitácia bola úspešná.

A hoci mnohí zákazníci by sa zľakli a s reklamáciou utekali späť do obchodu, Cem dal ropuche meno „Froschi“ a dal jej nový domov, na jazierku u jeho rodičov. Príbeh zaujal dokonca aj organizáciu PETA, ktorá mu udelila certifikát „Hrdina pre zvieratá“ za jeho mimoriadny skutok. „Svojím konaním mladík zabránil zbytočnému utrpeniu a smrti zvieraťa. Dúfame, že jeho príklad budú nasledovať aj ďalší ľudia,“ uviedla Yvonne Wuerzová, biologička. Upresnila zároveň, že zber šalátu prebieha väčšinou v noci a ropucha je aktívna až za svitu, čo znamenalo, že nestihla utiecť. Po uskladnení tak upadla do stavu strnulosti. Obchodný reťazec informoval, že tento incident ich mrzí a upozorní svojich dodávateľov aby boli pri zbere šalátu pozornejší.