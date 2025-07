Letné nástrahy na nás číhajú na každom kroku: TÁTO črevná viróza je mimoriadne nebezpečná! Ako sa prejavuje?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa odborníkov je salmonelóza jedno z najbežnejších bakteriálnych ochorení, ktoré sa vyskytuje u rôznych zvierat, napríklad u hydiny, ošípaných či hovädzieho dobytka. Stretnúť sa s ňou však môžeme aj u plazov.

Podľa odborníkov z Odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR baktérie salmonely zvyčajne žijú v črevách zvierat a ľudí a vylučujú sa stolicou (výkalmi). U väčšiny ľudí sa do 6 až 72 hodín po expozícii objaví hnačka, horúčka a žalúdočné kŕče. Niektorí ľudia so salmonelovou infekciou nemajú žiadne príznaky.

Medzi príznaky patria:

vodnaté hnačky (zelené sfarbenie, prípadne prímes hlienu/krvi)

vysoká horúčka

bolesť a kŕče brucha

bolesť hlavy

nevoľnosť

vracanie

celková slabosť, dehydratácia

V niektorých prípadoch môže hnačka spôsobiť ťažkú dehydratáciu a vyžaduje si rýchlu lekársku pomoc. Život ohrozujúce komplikácie sa môžu objaviť aj v prípade, že sa infekcia rozšíri mimo čreva.

Najčastejšie sa pritom infikujú malé deti, pre ktoré je nákaza mimoriadne nebezpečná, z dôvodu rizika dehydratácie. Nie je nič nezvyčajné, že deti po infikovaní skončia hospitalizované v nemocnici. Okrem toho sú závažným priebehom ohrozené aj osoby vo veku 65 rokov, starší ľudia, ale aj ľudia s oslabeným imunitným systémom. "U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť závažnej infekcie krvi, ktorá v niektorých prípadoch môže končiť i fatálne. V prípade, že je priebeh ochorenia závažnejší je nutná aj hospitalizácia," upozorňujú hygienici.

Rodič by mal spozornieť a vyhľadať s dieťaťom pediatra, ak dieťa:

nevykazuje zlepšenie zdravotného stavu do 2 až 3 dní od objavenia sa príznakov,

má hnačku s krvou,

má hnačku, ktorá trvá dlhšie ako týždeň,

prejavuje akékoľvek známky dehydratácie , ako sú menej časté močenie, sucho v ústach, málo alebo žiadne slzy alebo vpadnuté oči,

, ako sú menej časté močenie, sucho v ústach, málo alebo žiadne slzy alebo vpadnuté oči, má novú alebo zhoršenú bolesť brucha,

má vysokú horúčku ,

, je veľmi ospalé,

má silné bolesti kĺbov.

Dá sa rozoznať od iných črevných viróz?

Odborníci z hygieny upozorňujú, že salmonelóza a iné gastroenteritídy (napr. žalúdočná chrípka) majú veľa spoločných príznakov, ako sú horúčka, strata chuti do jedla, nevoľnosť, zvracanie, kŕče v bruchu a hnačka. Rozpoznať salmonelózu sa však dá podľa určitých kľúčov. Bežne sa dá rozlíšiť na základe nástupu a závažnosti príznakov. Salmonelóza často spôsobuje príznaky rýchlejšie (do 6 až 72 hodín od požitia) ako iné hnačkové ochorenia, ktoré sa obvykle vyvíjajú dlhšie (12 až 48 hodín). Pozor by sme si mali dať na:

Dehydratáciu – salmonelóza môže viesť k závažnejšej dehydratácii, najmä u dojčiat a starších ľudí.

– salmonelóza môže viesť k závažnejšej dehydratácii, najmä u dojčiat a starších ľudí. Komplikácie – u niektorých osôb sa môžu vyvinúť závažnejšie komplikácie, ako sú invazívne infekcie či artritída.

– u niektorých osôb sa môžu vyvinúť závažnejšie komplikácie, ako sú invazívne infekcie či artritída. Dĺžku ochorenia – ochorenie v prípade salmonelózy trvá zvyčajne 4-7 dní, zatiaľ čo iné gastroenteritídy môžu ustúpiť do 14 dní.

Ako sa dá nakaziť?

Ako sme spomínali, nakaziť sa dá viacerými spôsobmi. Najčastejšie však nákaza prebehne konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného jedla, prípadne potravín, ktoré sú infikované salmonelou. Najčastejšie sa jedná o mäso, vajcia, surovú zeleninu, ovocie, nepasterizované mlieko alebo výrobky z nich (napr. domáca majonéza, zmrzlina, tatársky biftek, zeleninové šaláty, krémové dezerty a pod.). Ochorenie sa môže šíriť z človeka na človeka ale aj zo zvierat na človeka (napr. sliepok, plazov). Odborníci upozorňujú aj na to, že nakaziť sa dá aj prostredníctvom červeného melónu, ktorý je v lete mimoriadne obľúbený. No mali by sme kupovať výlučne celé kusy tohto osviežujúceho ovocia, pričom doma odborníci odporúčajú poriadne umyť šupku melóna.

„Potraviny sú dôležité faktory prenosu črevných nákaz. Aj zelenina a ovocie sa môžu podieľať na ich prenose, najmä, ak sa konzumujú v surovom stave a neumyté. Zelenina sa môže kontaminovať pri hnojení ľudskými alebo zvieracími výkalmi, prípadne polievaním kontaminovanou vodou. Nebezpečné môžu byť rôzne druhy ovocia, napríklad jahody, čerešne, hrušky, ale aj melóny. Predávajú sa polovice aj štvrtky melónov. Nie sú čisté, a keď ich zabudneme doma dôkladne umyť, môžeme sa v prípade výskytu baktérií nakaziť. Studenou vodou treba umyť aj narezané časti melónov. Uskladnená zelenina a ovocie sa tiež môže znečistiť aj výlučkami hlodavcov,“ informovala v minulosti bývalá hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Zuzana Drobová.

"V letnom období si dajte pozor aj na melón. Kupujte ho radšej v celku, nakrájané časti môžu byť kontaminované z neumytej šupky. Pod fóliou zabalených častí melóna sa baktérie v teple rýchlejšie množia. Melón radšej kupujte v predajniach, kde sú porciované časti uskladnené v chladiacich boxoch. Dôkladne umývajte povrch melóna a po rozkrájaní ho uložte do chladničky. Na porciovanie používajte výhradne čistý nôž a dosku. Ak ho so sebou beriete napr. na kúpalisko, majte na mysli, že by v teple nemal byť dlhšie ako 4 hodiny," uviedli hygienici z Čadce.

Podrobné cesty prenosu:

Prenos prostredníctvom potravín : Najčastejším spôsobom prenosu je konzumácia kontaminovaných potravín, najmä surovej alebo nedostatočne tepelne upravenej hydiny, vajec, mäsa a mliečnych výrobkov. Produkty, najmä klíčky a listová zelenina, môžu byť tiež kontaminované hnojom.

Najčastejším spôsobom prenosu je konzumácia kontaminovaných potravín, najmä surovej alebo nedostatočne tepelne upravenej hydiny, vajec, mäsa a mliečnych výrobkov. Produkty, najmä klíčky a listová zelenina, môžu byť tiež kontaminované hnojom. Fekálno-orálny prenos: Neumyté ruky po použití toalety alebo po manipulácii s domácimi zvieratami môžu kontaminovať potraviny a povrchy, čím sa salmonela prenesie na iné osoby.

Neumyté ruky po použití toalety alebo po manipulácii s domácimi zvieratami môžu kontaminovať potraviny a povrchy, čím sa salmonela prenesie na iné osoby. Zvieracie zdroje : Zvieratá, ako sú plazy, korytnačky, či mláďatá kačíc, môžu prenášať salmonelu a kontakt s týmito zvieratami môže viesť k infekcii.

Zvieratá, ako sú plazy, korytnačky, či mláďatá kačíc, môžu prenášať salmonelu a kontakt s týmito zvieratami môže viesť k infekcii. Prenos prostredníctvom vody : Salmonela sa môže prenášať aj kontaminovanou vodou

Salmonela sa môže prenášať aj kontaminovanou vodou Prenos z osoby na osobu: Priamy kontakt s infikovanou osobou môže spôsobiť šírenie baktérií.

Priamy kontakt s infikovanou osobou môže spôsobiť šírenie baktérií. Prenos vzdušnou cestou je možný, hoci je menej častý ako prenos fekálno-orálnou cestou. Salmonely môžu prežívať vo vzduchu po určitú dobu, najmä ak sú viazané na prachové častice a aerosóly, a môžu byť vdýchnuté, čo môže viesť k infekcii.

Ako predchádzať a znížiť riziko salmonelózy

Podľa odborníkov treba dbať na viaceré odporúčania, ako predchádzať či znížiť riziko nakazenia salmonelózou. A tými sú:

mäso a vajcia nakupujte len v povolených predajniach, kde sú uskladnené v chladiacom zariadení,

suroviny skladujte v chladničke – zabráni to rozmnožovaniu salmonel. Salmonely sa rozmnožujú pri teplotách od 10 – 60 °C, najviac medzi 30 – 40 °C,

surové vajcia neumývajte. Pórmi v škrupine môžete zaniesť salmonely z povrchu do vnútra vajec,

pri manipulácii so surovým mäsom a surovými vajcami dbajte na zvýšenú hygienu: pracovné miesto i nádoby dôkladne poumývajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Po práci si dôkladne umyte ruky. Zabránite tak znečisteniu hotových jedál salmonelami,

nekonzumujte jedlá, ktoré nie sú dostatočne tepelne spracované. Na zneškodnenie salmonel je potrebné vajce variť vo vode teplej 60 °C 12 minút. Pri tepelnom spracovaní mäsa je potrebné, aby sa táto teplota dosiahla v celom jeho objeme,

vyhýbajte sa domácim majonézam

v letných mesiacoch sa vyhýbajte konzumácii krémových zákuskov, potravinám a pokrmom, ktoré obsahujú surové vajcia alebo nepasterizované mlieko,

zmrazené suroviny pred tepelnou úpravou dôkladne rozmrazte, aby sa prevarili v celom objeme,

hotové jedlá skladujte pri teplote do 10 °C, pred podávaním zohrejte min. na 90 °C, alebo krátko povarte,

kuchynské náradie udržujte v čistote. Zabránite tak rozmnožovaniu salmonel v nedokonale odstránených zvyškoch stravy,

zabráňte kontaktu medzi surovými a uvarenými potravinami,

dodržujte zásady osobnej hygieny. Umývajte si ruky pred začatím prípravy stravy a po použití WC,

dôkladne si umývajte ruky po kontakte so zvieratami, pretože salmonely sa môžu nachádzať aj vo výkaloch niektorých domácich zvierat, akými sú plazy, obojživelníky, mláďatá kačíc,

zabráňte kontaktu plazov a obojživelníkov s malými deťmi (t. j. mladšími ako 5 rokov) alebo inými vysoko rizikovými osobami vrátane tehotných žien, starších osôb a osôb so zníženou imunitou,

chov plazov a obojživelníkov sa neodporúča v detských opatrovateľských centrách, školách alebo iných zariadeniach s deťmi mladšími ako 5 rokov.

Čo robiť, ak už máte salmonelózu

Aj keď sa môžeme snažiť, ako chceme, niekedy nákaze jednoducho nezabránime. Z toho dôvodu by si ľudia mali zapamätať odporúčania, čo robiť, ak už nakazení sme. A to najmä:

nepripravujte jedlo ani nápoje pre iných ľudí

vykonajte plošnú dezinfekciu vo všetkých priestoroch domácnosti, používajte dezinfekčné prostriedky v správnej koncentrácii aj niekoľkokrát v priebehu dňa

dbajte na zvýšenú dezinfekciu predmetov a rizikových plôch, s ktorými prichádzajú členovia domácnosti do najčastejšieho kontaktu (napr. kľučky dverí, vypínače, vodovodné batérie, splachovacie zariadenia, sedacie dosky v zariadeniach na osobnú hygienu - WC)

dodržiavajte zásady osobnej hygieny, najmä dôkladnú hygienu a dezinfekciu rúk, a to predovšetkým počas prípravy a pred konzumáciou stravy a po použití toalety (odporúča sa používať dezinfekčné mydlo a alkoholovú dezinfekciu)

nezabúdajte, že pri salmonelóze je dôležité dodržiavať predovšetkým diétu, dostatočný pitný režim a pokoj na lôžku

"Pacient so salmonelózou by mal zostať doma, prísne dodržiavať správne hygienické postupy vrátane dôkladného umývania rúk a vyhýbať sa manipulácii s potravinami alebo starostlivosti o iné osoby, kým má príznaky. Mal by sa tiež zdržať kúpania v spoločných vodných nádržiach až do úplného uzdravenia a blízkeho kontaktu s osobami až do úplného uzdravenia. Chorý na salmonelózu by sa mal zdržiavať vo všeobecnosti mimo kolektívnych priestorov, akými sú školy, detské opatrovateľské centrá a pracoviská, najmenej 48 hodín po odznení príznakov (vracanie, hnačka). Počas infekcie a najmenej dva týždne po odznení príznakov by sa mal vyhýbať aj plávaniu vo verejných alebo súkromných bazénoch, pretože salmonely sa môžu prenášať vodou," uviedli odborníci Odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vo väčšine prípadov liečba salmonelózy zahŕňa prísun tekutín a elektrolytov, aby sa zabránilo dehydratácii. Liečba sa zakladá na intenzívnom dopĺňaní tekutín, ktoré má obvykle za následok rýchle zlepšenie stavu chorého, no vylučovanie salmonel stolicou, prípadne aj močom pokračuje aj pri klinickom zlepšení stavu a môže pretrvávať aj dlhšie. Taktiež sa odporúča dodržiavať ľahko stráviteľnú diétu – bez mliečnych výrobkov, mastných a sladkých jedál, ktoré môžu zhoršiť tráviace ťažkosti. Strava by mala byť podávaná v malých dávkach a častejšie počas dňa. Vhodnou voľbou sú napríklad sucháre, varená ryža, mrkvový prívarok či jablkové pyré. Antibiotiká sa obvykle nepodávajú.

Pozor aj na exotické zvieratá

Pozor by sme si mali dať aj na exotické zvieratá, po kontakte s ktorými, ich trusom alebo prostredím sa rovnako vieme nakaziť. Najčastejšími prenášačmi sú plazy, ako korytnačky, hady, jašterice, chameleóny, leguány či obojživelníkmi ako žaby a mloky. "Práve tieto zvieratá častokrát vylučujú salmonely trusom a samotné ochorenie sa u nich nemusí prejavovať. Človek sa môže infikovať priamym kontaktom napr. s pancierom, končatinou alebo papuľou zvieraťa, na ktorých je zachytený trus alebo aj nepriamo kontaktom s trusom zvierat vo vode akvária, podstielke terária, kontaminovanom krmive. Kontaminovanými rukami alebo predmetmi sa napr. pri čistení akvárií môžu baktérie salmonel preniesť aj na ďalších členov domácnosti," upozornili hygienici.

Aj z toho dôvodu hygienici odporúčajú ľuďom, aby v rámci prevencie: