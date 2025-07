Lekári varujú, TOTO je skrytý zabijak z grilu: Máte túto pomôcku doma? Okamžite ju vyhoďte!

(Zdroj: Getty Images)

Z grilovania sa stal symbol leta, no málokto tuší, že okrem spálených klobás a popálenín nás na terase čaká aj omnoho zákernejší problém. Podľa lekárov z USA a Európy môže byť obyčajná drôtená kefa skutočným tichým zabijakom, informuje New York Post. Odborníci zaznamenali desiatky prípadov, keď sa zdanlivo nevinné čistenie grilu skončilo tragicky. Pacienti prehltli ostrú kovovú štetinu, ktorá sa im dostala do tráviaceho traktu a spôsobila vážne poškodenie čriev.

Pohotovosť a okamžitý chirurgický zákrok, inak hrozí aj smrť

Podľa doktorky Tonie Farmerovej z Ohia ide o čoraz častejší jav. Štetiny z opotrebovaných kief sa uvoľňujú, zachytia sa na grilované mäso a následne sa bez povšimnutia prehltnú. Pacienti potom končia na pohotovosti s bolesťami hrdla, krvácaním, ale aj s vážnymi zraneniami čriev, ktoré si vyžadujú chirurgický zákrok. V najhorších prípadoch hrozí infekcia brušnej dutiny, otrava krvi a smrť.

Lekári z Dánska opísali konkrétny prípad 51-ročnej ženy, ktorá dva dni trpela nevysvetliteľnými bolesťami brucha. CT vyšetrenie odhalilo, že má v čreve uviaznutú ostrú štetinu z kefy. Operácia bola nevyhnutná a pacientke museli odstrániť časť tenkého čreva. Pôvod problému? Grilovaná večera.

Nepomôžu ani pokusy štetinu posunúť či pretlačiť jedlom

Následky prehltnutia kovovej štetiny sú závažné a zákerné. V niektorých prípadoch pacient necíti nič – až kým nie je neskoro. Štetina sa môže dostať až do čriev a potichu narobiť obrovské škody. Lekári preto varujú, že ak pociťujete bolesť hrdla, krv v slinách alebo zvláštne bolesti brucha po grilovaní, mali by ste okamžite vyhľadať lekára. Pokusy „pretlačiť" a posunúť štetinu jedlom alebo vodou môžu stav len zhoršiť.

Čistenie grilu drôtenou kefou (Zdroj: Getty Images/Antonio Gravante)

Problém je natoľko vážny, že v štáte New York sa pripravuje zákon, ktorý by od roku 2026 zakázal výrobu a predaj drôtených kief na grily. Iniciátor návrhu Leroy Comrie tvrdí, že verejnosť o tomto nebezpečenstve takmer vôbec netuší. Medzitým odborníci odporúčajú bezpečnejšie alternatívy – napríklad čistenie grilu pomocou citróna, cibule, grilovacích kameňov či pary. Grilovanie je síce radosť, no môže sa rýchlo zmeniť na boj o život. Pozor na to, čo jete – možno ste si práve s chuťou zahryzli do kovovej hrozby.