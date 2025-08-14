Škandál u našich susedov: Lekárka nechala svoju dcéru (12) vŕtať dieru do lebky! Teraz súd rozhodne

GRAZ - Prípad z univerzitnej nemocnice v rakúskom Grazi šokoval verejnosť. Počas urgentnej operácie hlavy sa k zákroku dostalo dieťa – a matka, skúsená lekárka, to kolegom opisovala s hrdosťou.
V januári 2024 sa na LKH-Univerzitnej klinike Graz odohral incident, ktorý teraz môže mať pre jednu neurochirurgičku vážne právne dôsledky. Ako informoval denník Krone, lekárka priviedla svoju vtedy dvanásťročnú dcéru priamo na operačnú sálu. Dievča obliekla do sterilného odevu a počas urgentného zákroku jej dovolila vyvŕtať otvor do lebky pacienta.
Obeťou bol 33-ročný farmár, ktorého pri práci zasiahol do hlavy padajúci strom. Zranenie bolo natoľko vážne, že vyžadovalo okamžitú operáciu. Podľa Krone matka po zákroku kolegom s istou pýchou opisovala, ako jej dcéra „urobila dieru s vŕtačkou“.
Pacient sa to dozvedel z novín
Samotný pacient netušil, že pri operácii zasahovalo dieťa. „Nevedel som, že som ten pacient. Cítim sa ako pokusný králik,“ povedal pre Krone. Informáciu sa najskôr dozvedel z tlače a až následne mu ju potvrdila polícia.
Prípad vyvolal v Rakúsku aj zahraničí obrovskú vlnu kritiky. Podľa médií nemocnica okamžite prepustila niektorých lekárov, členovia operačného tímu dostali napomenutia a začalo sa rozsiahle vyšetrovanie so zapojením znalcov aj svedeckých výpovedí.
Trestné stíhanie pre lekárku
Ako uvádza Krone, prokuratúra už podala na neurochirurgičku a asistujúceho operatéra trestný oznámenie pre ublíženie na zdraví. Vyšetrovanie zvyšku päťčlenného operačného tímu bolo zastavené.
Sama Krankenanstaltengesellschaft (Kages), ktorá prevádzkuje nemocnicu, potvrdila, že voči nej prebieha samostatné konanie. Výsledok vyšetrovania tak môže mať dosah nielen na jednotlivcov, ale aj na inštitúciu.