Odborníci varujú pred konzumáciou chia semienok: Nesprávna príprava môže narobiť viac škody než úžitku!

Chia semienka nie sú vo svete zdravého stravovania novinkou, no nový spôsob ich konzumácie si získava popularitu najmä v online priestore. Podľa odborníkov však môže jednoduchá chyba pri ich konzumácii zvrátiť očistné účinky. Drobné chrumkavé semienka, ktoré v noci napučia v tekutine a vytvárajú raňajkový „puding“ alebo sa používajú ako posýpka na jogurt či smoothie, sú výživovou bombou.

Obsahujú totiž omega-3 mastné kyseliny, bielkoviny, vlákninu, antioxidanty, minerály a dokonca aj trvalo udržateľnú energiu. Na internete je v súčasnosti propagovaný možno najjednoduchší spôsob prípravy, podľa ktorého ich stačí zmiešať s vodou, nechať napučať asi 20 minút, kým nezískajú gélovitý povrch, a potom vypiť. Zástancovia tohto trendu tvrdia, že takýto ranný nápoj funguje v tele ako „vnútorná sprcha“.

Niektorí dokonca uvádzajú, že im takto pripravený vlákninový nápoj vyliečil zápchu. Trend „internal shower“ spustil špecialista na zdravie tráviaceho traktu a výživový poradca celebrít z New Yorku, Daryl Gioffre. „Len za hrsť chia semienok denne, dve polievkové lyžice do 180 ml vody s plátkom citróna, môže zlepšiť fungovanie vášho tráviaceho systému,“ povedal pre Fox News Digital.

„Je to dôležité, pretože črevo sa nazýva 'druhý mozog' a až 80 percent nervového a imunitného systému sa nachádza práve tam. Tieto semienka obsahujú aj veľké množstvo horčíka, ktorý podporuje zdravie mozgu a nervového systému, esenciálne elektrolyty ako draslík, vápnik a fosfor, a omega-3 mastné kyseliny, ktoré pomáhajú znižovať zápaly, zlepšujú funkciu mozgu a môžu dokonca pomôcť pri depresiách a výkyvoch nálady,“ uviedol Gioffre.

Dietologička a odborníčka na tráviacu výživu v Arizone, Alyssa Simpsonová doplnila, že chia vodu odporúča klientom, ktorí netolerujú potraviny s vysokým obsahom vlákniny, ako sú strukoviny alebo kapustovitá zelenina. Takáto voda sa totiž dá ľahšie konzumovať. „Hoci chia puding môže byť chutný, je dosť hutný a sýty a keď vám už žalúdok nefunguje najlepšie, posledné, čo chcete, je jesť niečo také,“ povedala pre Fox News Digital. „Chia voda je skvelý spôsob, ako pomaly zaraďovať do stravy vlákninu.“ Svojim klientom odporúča začať s iba s jednou polievkovou lyžicou chia semienok.

Kľúčom je nechať semienka namočené aspoň 20 minút

„Ak nápoj prehltnete bez toho, aby ste semienka nechali dostatočne dlho napučať, môžete skončiť nafúknutí, s plynatosťou alebo dokonca zápchou,“ upozorňuje Simpsonová. Dôvodom je skutočnosť, že nasajú akúkoľvek tekutinu, v ktorej sa nachádzajú a ak ešte nie sú hydratované, keď ich vypijete, začnú nasávať vodu priamo vo vašom tráviacom trakte. To môže spôsobiť pravý opak očakávaného účinku a dokonca spomaliť črevnú činnosť. „Je to ako keby ste vysypali ovsenú kašu do odtoku bez toho, aby tiekla voda. Jednoducho upchá potrubie,“ vysvetlila.

„Vláknina potrebuje tekutiny, aby sa mohla pohybovať vaším systémom, inak tam bude len stáť ako hustá kaša.“