Päť vecí, ktoré by ste mali ráno urobiť pred vypitím KÁVY: Áno, aj tú tretiu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Ste jedným z tých, ktorí si nedokážu predstaviť štart do nového dňa bez šálky kávy? Odborníčka na výživu zo spoločnosti The Fast 800 vás však zrejme nepríjemne prekvapí. Uviedla totiž, že je lepšie s ňou počkať a odložiť ju na neskoršiu hodinu. Ak to urobíte, telo sa vám počas dňa odmení zvýšenou energiou a zlepšením celkového zdravia.