Pohoršenie v luxusnom hoteli: Pyžamová kráľovná spustila internetovú vojnu o módu a slušnosť

(Zdroj: Getty Images)

Používateľka TikToku, Saffron ukazuje v jednom zo svojich posledných príspevkov „problematický“ outfit, kvôli ktorému jej nedovolili vstúpiť do raňajkového bufetu v hoteli Hilton. Na sebe mala saténové pyžamo a šľapky, informoval Daily Star. Autorka príspevku vysvetlila, že bola v hoteli na pobyte zameranom na starostlivosť o seba. Skutočnosť, že nemohla ísť o 07:30 takto oblečená na raňajky, ju nemilo prekvapila. Správanie hotelového personálu označila za „absolútne smiešne“ a trvala na tom, že vyzerala „roztomilejšie ako ktokoľvek iný, kto tam bol“.

Musela sa prezliecť a paradoxne sa vrátila v oveľa kratších šortkách. Vo videu si z toho robila žarty: „Druhý outfit bol vlastne ešte nevhodnejší ako prvý.“ Príspevok vyvolal búrlivú diskusiu a mnohí spochybňovali Saffronin výber oblečenia. Jeden používateľ poznamenal: „Nikde ti to nedovolia, kvôli zachovaniu istého štandardu. Niektoré podniky ťa odmietnu, aj keď máš šľapky.“

Iní pokračovali: „Keď ideš do reštaurácie, obleč sa. Je to luxusný hotel, majú vysoké nároky a pyžamo je neprípustné.“ Niektorí kritici označili Saffron za lenivú a namyslenú a apelujú na ňu, aby mala aspoň trochu dôstojnosti a nechodila na verejnosť v nočnom oblečení. Iní sa jej však zastali. „Nechápem, prečo ľudia riešia, že má pyžamo. Veď sú to len hotelové raňajky,“ napísal jeden z komentujúcich. Druhý súhlasil a doplnil, že to „nedáva zmysel, keď hotely niečo také zakazujú, keď bola oblečená.“

Nie je známe, v ktorom konkrétnom hoteli Hilton sa incident odohral, keďže pravidlá obliekania sa môžu líšiť podľa miesta. Väčšina z nich však uprednostňuje štýl „smart casual“. Je to kombinácia elegantných a ležérnych kúskov, nie veľmi formálnych ako kancelárske oblečenie, ktoré však pôsobia upravene. Pre mužov sú to zvyčajne nohavice alebo chinos, košeľa či polo tričko, prípadne sako bez kravaty. Ženy si môžu obliecť blúzku, elegantný top s nohavicami alebo sukňou, jednoduché šaty, baleríny či nízke podpätky.

Celkový vzhľad má byť čistý, zladený a reprezentatívny. Vyhnúť by ste sa mali príliš ležérnym kúskom ako sú roztrhané džínsy, tričká s potlačou alebo športové oblečenie. Je veľmi pravdepodobné, že atmosféra na raňajkách bola dosť uvoľnená, keďže Safron mohla ísť do jedálne v krátkych nohaviciach. Pyžamo však bolo zjavne „cez čiaru.“ Žiadny hotel Hilton sa k incidentu oficiálne nevyjadril.