Obeť šarvátok s výmenou miest v lietadle prezradila, ako sa ju jeden z cestujúcich pokúsil oklamať: Odborníci dávajú odporúčania

Vo fóre „r/delta“ na Reddite istá používateľka napísala, že ona a jej manžel mali pred sebou dlhý let a preto si upgradovali lístky na triedu Comfort Plus v usporiadaní sedadiel 2-3-2. „Každý z nás mal miesto pri uličke a medzi nami sedel ďalší cestujúci, takže môj manžel mu ponúkol, že si vymení svoje miesto pri uličke s mužom, ktorý sedel medzi nami,“ napísala žena na základe portálu Fox News. „A v tomto okamihu prichádza zvláštna časť,“ doplnila. „Cestujúci súhlasil s výmenou, no potom chcel, aby som si ja vymenila miesto s jeho manželkou, aby neboli oddelení. Odmietla som, lebo kde by som potom skončila?“ povedala žena. Ak by totiž súhlasila, skončila by na mieste v ekonomickej triede. „Tento chlapík sa vrátil do ekonomickej triedy a našiel niekoho, kto si s ním vymení miesto, aby mohol sedieť so svojou manželkou. Asi si myslel, že sa prešmykne do Comfort Plus, konkrétne na stredné miesto a urobí to veľmi prefíkane,“ napísala používateľka. Prezradila, že pôvabná žena z Nemecka získala bezplatný upgrade a spokojne sedela na mieste pri uličke. „Čítala som o rôznych podvodoch s výmenou miest, no nikdy som nečakala, že ich zažijem na vlastnej koži,“ zakončila príspevok.

Redditori sa v komentároch začali venovať fenoménu výmeny miest a zdieľali svoje vlastné zážitky z lietania. „Toto je bláznivý nápad, ktorý by fungoval v 99 percentách príspevkov o výmene miest,“ napísal jeden z používateľov. „Kúp si miesto, ktoré chceš, a seď tam. Ak už nie je dostupné, kúp si najlepšiu možnosť a seď tam.“ Ten istý komentujúci pokračoval: „Ak nedokážeš byť počas letu oddelený od svojho spolucestujúceho, radšej choď autom.“ Druhý uviedol: „My sme ponúkali výmenu skôr z ohľaduplnosti k cestujúcemu a nie kvôli nutnosti sedieť spolu.“ Tretí Redditor napísal: „Pekné, že sa to nakoniec vyriešilo.“ Ďalší používateľ napísal: „Nikdy by som nikoho nepožiadal, aby si so mnou vymenil miesto.“ Jeden z cestujúcich napísal: „Práve som sa vrátil z dlhého víkendového výletu sám. Ponúkol som sa, že si vymením miesto s mužom, aby mohol sedieť so svojou manželkou. Boli spokojní, ja som bol spokojný. Dnes ma letuška požiadala, či si vymením miesto, aby starší pár mohol sedieť spolu,“ pokračoval. „Áno, žiadny problém. Musím priznať, že to bolo po prvý raz, čo som si doprial prvú triedu, takže výmena miesta za miesto nebola trest, a ako sólový cestujúci som bol rád, že môžem pomôcť párom sedieť spolu.“ Iný napísal: „Mám pocit, že veľa príspevkov o dráme s výmenou miest je falošných alebo aspoň prehnaných alebo očakávajú najhoršie úmysly tam, kde sa ľudia naozaj nesnažia niekoho oklamať.“

Kalifornská expertka na etiketu Rosalinda Randallová pre Fox News Digital povedala, že nikto nemá povinnosť vymeniť si miesto v lietadle. „Osoba, ktorá o to žiada, nemá právo to očakávať alebo robiť scény, keď nedostane, čo chce. Každý má právo žiadať, ale rovnako má aj právo odmietnuť. Niekedy nás takéto žiadosti donútia neveriacky krútiť hlavou. Ale sú ľudia, ktorí často nelietajú, boja sa lietania, majú jazykovú bariéru alebo majú veľmi náročného partnera, ktorý ich núti robiť absurdné veci.“ Gary Leff je expert na cestovanie z Texasu a autor blogu „View From the Wing“, ktorý pre Fox News Digital povedal, že hoci má majiteľ letenky nárok na svoje miesto, niekedy sa cestujúci pokúsia o šťastie a na palube jednoducho niekoho požiadajú o výmenu. „Majte presvedčivý dôvod, ktorý bude rezonovať s osobou, od ktorej to žiadate,“ radí Leff. Doplnil, že ak „máte čo ponúknuť na oplátku, nie je to pre druhého taký veľký problém dať vám, čo chcete.“