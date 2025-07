Dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Turistka objavila v apartmáne skrytú kameru na tom najprekvapujúcejšom mieste!

Skrytá kamera bola umiestnená strategicky rovno oproti sprche (Zdroj: TikTok/himynamespaul_)

Pauline na videu ukazuje skrytú kameru, ukrytú vo fotorámiku namierenom strategicky priamo na sprchu v kúpeľni. Virálne video si získalo už 3,5 milióna pozretí a s komentármi sa roztrhlo vrece. Zdanlivo nevinný fotorámik s obrázkom šteniatka skrýval tajomstvo, ktoré vyvolalo množstvo reakcií a rozprúdilo vášnivú diskusiu, informoval portál indy100.com.

Skrytá kamera bola umiestnená priamo pod plastovým krytom fotorámčeka, pričom na jeho zadnej strane sa nachádzal slot na SD kartu, USB port a vypínač. Viacerí komentujúci sa preto domnievali, že by mohlo ísť o klasický digitálny fotorámik a nie sledovacie zariadenie.

Tieto dohady sa však Pauline pokúsila vyvrátiť v ďalšom videu, v ktorom upresnila, že fotografia bola vytlačená na obyčajnom papieri a nie digitálna. Predmet vyvolal znepokojenie nielen u šokovanej Pauline, ale aj medzi jej priateľmi, ktorí boli ubytovaní v apartmáne.

Hostia nenechali nič na náhodu a incident okamžite nahlásili príslušným úradom. Viacerí komentujúci sa snažili od Pauline získať presnú adresu prenájmu, no Pauline to odmietla so slovami, že si nie je istá, či tento konkrétny údaj môže zverejniť pre prebiehajúci súdny spor.

Upresnila však, že ubytovacie zariadenie bolo už medzitým zablokované a ponuka bola zo stránky Airbnb stiahnutá. K prípadu sa vyjadrila aj spoločnosť Airbnb, ktorá uviedla, že takéto prípady sú veľmi zriedkavé. Zároveň potvrdili, že v prípade akýchkoľvek podozrení reagujú okamžite a v tomto prípade bola hosťom vrátená plná suma za pobyt.